Ana Mena anuncia concierto en el WiZink en septiembre

Ana Mena ha anunciado el primer gran concierto de la gira de ‘BELLODRAMA‘, su nuevo disco. La fecha es el 9 de septiembre en el WiZink Center de Madrid. Las entradas para este concierto salen a la venta el martes 21 de febrero.

Por otro lado, Mena presentará ‘BELLODRAMA’ en la sala Razzmatazz de Barcelona el 21 de abril, y también tiene fechas confirmadas en en el BigSound Festival, de Valencia (29 de junio), y en el Conexión Valladolid el 1 de julio. El álbum sale el 24 de marzo.

«El 9/09 lloramos glitter en el Wizink» ha sido la frase con la que Mena ha anunciado el concierto, similar al título de unas de las canciones inéditas de su nuevo disco, ‘Llorando en la disco’. El tracklist ya se conoce e incluye ‘Un clásico’, ‘Las 12’ con Belinda y ‘Música ligera’, además de ‘A un paso de la luna’ con Rocco Hunt, y ‘Se iluminaba’ con Fred de Palma.

Entre las pistas incluidas en el largo se encuentra, también, ‘Me he pillao x ti’, una colaboración con Natalia Lacunza, autora de uno de los Mejores Discos 2022. La canción se podrá escuchar esta misma semana: sale el próximo viernes 24 de febrero.

Tracklist:

01 Lentamente

02 Bebé ft. Dejota2021

03 Un clásico

04 Me he pillao x ti ft. Natalia Lacunza

05 Llorando en la disco

06 Ben & Jerry’s

07 Mañana Dios dirá

08 Un millón de lunas

09 Me enamoro

10 Amanecer rojo

11 Mentiras ft. Ir Sais

12 Las 12 ft. Belinda

13 Música ligera

14 A un paso de la luna ft. Rocco Junt (bonus)

15 Se iluminaba ft. Fred de Palma (bonus)