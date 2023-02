Peter Gabriel pone orden en el caos en su canción sin estribillo

Como había prometido, Peter Gabriel ha publicado el segundo adelanto de su disco este mes de febrero, en la primera luna llena del mes. La agenda de lanzamientos de ‘i/o’ sigue el calendario lunar, y ‘The Court’ no ha sido una excepción.

Comentábamos que ‘Panopticom‘, el primer single, llegaba con una producción algo desfasada para lo que se escucha en 2023. Muchos no estabais de acuerdo. «Tenemos los oídos y el cerebro tan podrido de tanta base programada que se nos olvidó cómo suenan los instrumentos de verdad» era una de las reflexiones que nos dejabais en la sección de comentarios. Por contra, otros argumentabais que «los grandes artistas «pop» con más de 30 años de carrera en sus nuevos discos deberían usan instrumentos actuales, ya no digo producciones».

- Publicidad -

‘The Court’ no hará cambiar de opinión a ninguna de las dos partes. Seguramente para bien, porque eso significa que ‘i/o’ será un disco cohesivo dentro de su paleta sonora, ciertamente enraizada en los años 90. En su estilo downtempo, ‘The Court’ nos presenta un sonido de baterías industriales, efectos de cuerda y pianos que nos lleva a esa época.

Luego ‘The Court’ es interesante por su estructura, pues Gabriel prescinde de estribillo claro. «And the court will rise / While the pillars all fall» es el gancho melódico de la canción y ejerce de estribillo, pero su papel, más bien, es aportar una conclusión a los versos, una respuesta.

- Publicidad -

Dentro de esta composición libre, Gabriel nos habla sobre la necesidad de «poner orden en el caos» en una letra que reflexiona sobre la aplicación del sistema judicial. El británico reconoce que la ley es necesaria, pero que a menudo se abusa de ella y se usa injustamente para discriminar a otros. No obstante, apunta que «probablemente es una parte esencial en cualquier sociedad civilizada».