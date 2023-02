Vecinos que no son Carlos Baute, ni el Ministerio del Interior, ni Valerón, ni Tristán

Vecinos es el nombre de un cuarteto barcelonés que no debe nada a la serie de los 80 que dio a conocer a Kylie Minogue y a Jason Donovan. A lo largo de los últimos meses os hemos ido presentando a través de diversas playlists sus primeras canciones, que ahora reúnen en un EP llamado ‘Siempre saludaban’, editado por Mont Ventoux. Y este viernes 24 de febrero lo presentan en la Sala Vol de Barcelona. Entradas, aquí.

El grupo recibe su nombre de que sus fundadores Martín e Isma solían cruzarse en el rellano de su portal con sus guitarras a cuestas. Entonces decidieron formar una banda y al poco tiempo se encontraron con un concierto programado. Sumaron a Iñaki a la batería y a Miguel al bajo, acercándose así al clásico grupo de punk y garage con cierta querencia pop. Que en su caso está totalmente marcado por unas letras que son puro costumbrismo español.

Una de las primeras que conocimos fue ‘Ministro del Interior’. Vecinos buscaron -en Google, suponemos- qué hace un ministro de Interior, topando con «nada bueno». Sin embargo, dice el tema que no puede faltar en sus shows, que durante un día quisieron ser «ministro de Interior para mandar un misil a tu balcón». Después, invita al verdadero ministro a jugar al Risk para contarle que no pudo completar tal misión. Como colofón, una subida de medio tono.

‘Lo que sé de ti’ y ‘Valerón Tristán’ -esta en honor de los futbolistas del Deportivo de la Coruña- son los otros 2 hits que habían lanzado hasta la fecha, completándose el disco con 2 cortes también comentables. Uno se llama ‘Carlos Baute’ y concluye «yo no soy Carlos Baute, no te voy a pedir perdón», y el otro, ‘Operación de miopía’ se explica con una rima: «yo te quería, pero decidiste operarte de miopía». Es decir, ella le va a dejar, pero al operarse de miopía, decide que ya no quiere verle más. Un humor a medio camino entre Airbag, Los Nikis, Mujeres y Los Inhumanos que les han ido haciendo ganar sus primeros seguidores.





