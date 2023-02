Rosin de Palo recuerdan la labor de los Nabateros del Sobrarbe

Los zaragozanos Rosin de Palo son los nuevos invitados de nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic, en la que los artistas noveles hablan de una pasión oculta. El dúo de estudiantes de conservatorio se define por el uso de “un contrabajo, un set de percusión, grandes pizzicatos y ritmos impacientes”, pero aquí no ha querido remitirse a sus estudios.

Tras un primer largo llamado ‘Lo que dura un recreo’ en el que hay funk, improvisación, kraut y muchísimo humor, están revisitando canciones del mismo en forma de remix, y ese ha sido el caso de ‘Trilo’. De ahí que hayan querido hablarnos de la tradición de los Nabateros del Sabrorbe, un oficio de cuatro siglos de tradición que desaparecía en 1943 pero que se ha revisado recientemente. Ellos mismos nos explican la relación.

- Publicidad -

¿Por qué habéis elegido hablar de los Nabateros del Sobrarbe en esta sección?

Bueno, es algo que está ocupando espacio en nuestra cabeza estos meses. Como a muchos otros, nos fascina la idea de que el trabajo de transportar madera por el río haya sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad, además de una gran fiesta. También, la primera vez que vimos los vídeos de archivo de Eugenio Monesma -que nos cedió encantado- flipamos muchísimo. Realmente el que grabó esas imágenes nos dejó un gran regalo (no había go-pros jajaja).



Suponemos que tiene algo que ver la portada de ‘Trilo’, vuestro single con Marieta Gil y Mejor Sordo. ¿Es así?

¡Sí! Estamos haciendo una serie de remixes de nuestro primer disco con peña que nos inspira y está siendo una gozada darle otra vuelta más a los temas. Mejor Sordo es un dúo experimental noise de Zaragoza, son unos cracks y no dudaron en versionar ‘Trilo’, creo que lo que nos une es no tener barreras y no dudar en probar cosas nuevas. A falta de un dúo experimental, DOS (risas).

- Publicidad -

¿De dónde salió tal foto?

Es un frame de las imágenes de los Nabatereos bajando por el río Cinca, del vídeo que comentamos anteriormente.

Se trata de una de vuestras canciones más apegadas al folclore, ¿qué nos podéis contar sobre esta colaboración/remix en cuanto a producción, grabación, etcétera?

Pues tiene miga, porque de alguna manera hemos unido sonoridades del Norte: ‘Trilo’ es una canción popular sueca, se dice que en las rocas de la costa, las mujeres cantaban a sus maridos cuando regresaban de faenar en el horizonte… con la estética Nabatera del Sobrarbe. ¿Por qué no? Encajan perfectamente, esas sonoridades oscuras, frías, antiguas… ese sentimiento de pertenecer, formar parte de algo.

- Publicidad -

En nuestra primera versión buscamos algo muy minimalista, todo lo que tocábamos encima de la pista de voz de Marieta nos parecía demasiado, que molestaba. Así que, una nota pedal de contrabajo, el crujido de un piano, y emular sonidos acuáticos fue la producción de esta. La versión de Mejor Sordo es mucho más angustiosa y procesada, esa estética fue el puente a la idea de los nabateros.

Letra en sueco:

Trilo, Trilo

Här är han

Nära land

Trilo



Si tuvierais que actualizar la tradición de los Nabateros de una manera más 2023, ¿cómo lo haríais? (Me refiero por ejemplo a algo más inclusive o a lo que se os ocurra).

Estaría guapísimo un videojuego de Navatas… ahí lo dejamos

¿Pensáis que toda recuperación de una tradición es buena o algunas es mejor dejarlas atrás?

En nuestra opinión, hay tradiciones que aunque no sean prácticas actualmente por la connotación cultural y conocimiento tradicional que conlleva, es importante mantenerlas aunque sea anecdótico/festivo. Y luego, pues hay tradiciones que vulneran derechos actuales, valores de nuestra sociedad y que está bien renunciar a ellas.

«Mira: «te pongo un bombo a negras y estoy explorando y modernizando el folclore». Pues mira, no»

¿Terminaremos quemados de tanta exploración folclórica o aún hay mucho por descubrir?

Todo depende del enfoque, nosotros también estamos cansados de una revisión aburrida y pedante. Y mira: «te pongo un bombo a negras y estoy explorando y modernizando el folclore». Pues mira, no. No somos estudiosos del folclore, pero admiramos mucho y nos inspira todo lo que rodea el folclore claramente. ¿A quién no? Si todo viene de ahí, joder (risas).

De repente esta canción de ‘Trilo’ suena como una banda sonora perfecta para un reality de misterio tipo ‘Traitors’. En caso de que no os encaje o no veáis el programa, ¿algún otro programa, serie o película donde os encajaría ‘Trilo’?

Algo rollo Vikingos nos han dicho mucho, sí. Le hemos preguntado a Joel (Mejor Sordo) y dice «‘Aguirre, la cólera de Dios’, ‘El abrazo de la serpiente’ y ‘The weeping meadow'». Peliculones.

En ‘Caminito’ de vuestro disco ‘Lo que dura un recreo’ oímos a Siri decir, “si no frenas, te esnucas“ o “recalculando ruta“ ¿Creéis que puede ser un buen himno para los Nabateros?

JAJAJAJAJA muy buena, no sé si hay versión Google Maps de río… literalmente de perdidos al río, si no frenas, te come el siluro.

¿Qué otra canción vuestra les recomendaríais a los Nabateros, jóvenes y viejos?

A los jóvenes Nabateros les recomendamos que se tomen ‘Un Trifásico (Cortito de café y con poca leche)’, a los viejos, que se modernicen y le metan a eso de las criptomonedas que está de moda… que escuchen ‘Aquí están tus Satoshis’.