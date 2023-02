‘Nochentera’ de Vicco por fin llega al Top 10 en España

La colaboración de Bizarrap y Shakira, ‘Yandel 150’, ‘Mercho’, ‘Playa del Inglés’ y ‘Flowers’ siguen liderando el Top 5 de la lista de singles española una semana más. Sin embargo, hay una novedad en el Top 10, y es que ‘Nochentera’ de Vicco por fin ha alcanzado los puestos más altos de la lista, aterrizando en el número 10 tras estar escalando posiciones semana tras semana.

El factor pegadizo de la canción es innegable y hasta la autora ha admitido que no se la puede quitar de la cabeza: «Lo siento, pido perdón. Se me pega hasta a mí, y eso que yo no escucho mis temas», declaraba la cantante catalana en una entrevista.

Por otro lado, Tini protagoniza la entrada más fuerte de la semana con ‘Cupido’, debutando en el puesto 29. Dos puestos más abajo, en el 31, Duki entraba con su último single, ‘Si me sobrara el tiempo’. En la segunda mitad del ranking encontramos a Rauw Alejandro y Angel Dior en el número 61 con ‘TAMO EN NOTA’. Sebastián Yatra se colaba en la posición 76 con su nuevo tema, ‘Una noche sin pensar’.

‘Solo $exo’ de Myke Towers, ‘La hora y el día’ de Daddy Yankee, Justin Quiles y Dalex y ‘Vida Gangster’ de Lauty Gram se posicionaban de forma consecutiva en los puestos 84, 85 y 86, respectivamente. Por último, David Bisbal conseguía el número 96 con su single ‘Ajedrez’.

