Aiko El Grupo «se cagan vivas» en su canción de despecho ‘Peñacastillo’

Aiko el grupo realizan en semanas venideras una gira por toda la geografía española, gracias a la iniciativa Girando Por Salas. La enérgica banda de pop-rock distorsionado, caracterizada por sus letras sin prejuicios (como aquellas sobre no tener «riñón» o cagarse «viva») y su caña en el escenario, ha anunciado 10 conciertos dispersados por toda España que comienzan ya mismo.

En estos shows, el grupo madrileño formado por Tere, Lara, Bárbara y Jaime presentarán los temas que les puso en el mapa, como ‘A mí ya me iba mal de antes’ o ‘Amigos para nunca (confía y te la lían)’. Además, también sonarán nuevos lanzamientos, como ‘Peñacastillo’, inspirada en una rotonda de Cantabria, o ‘Sexo Fender (Cenicero)’, y hasta adelantos de su segundo disco, que verá la luz próximamente y sucederá al mini LP ‘Va totalmente en serio…’, su debut de 2020.

Precisamente ‘Peñacastillo’ es nuestra «Canción del Día», un tema que pasa de lo acústico al pogo, enrabietado por un cúmulo de despecho. La narradora es abandonada en la mencionada rotonda de Cantabria, de muy mala manera. «Cuando me enfadé, pegándole patadas a tu coche / Arrancaste y te fuiste con la puerta abierta». Resume al final de estos 2 minutos de pildorazo punk pop¨: «yo te quería, y ahora me he vuelto una tía fría». Lo que rima con lo de «cagarse viva».

Pese a ser un grupo joven, Aiko El Grupo ya ha conseguido tocar en festivales como el Primavera Sound o el Tomavistas de Madrid y ha podido acompañar a bandas consagradas como Mujeres o Carolina Durante en el escenario. Durante los meses de marzo, abril y mayo, de momento, Aiko el grupo tocarán en Mallorca, Jaén, Murcia, El Prat de Llobregat, Algeciras, Navarra, Valladolid, Cambados y Navalmoral de la Mata. Las entradas están disponibles en la web de Elefant Records.

Lista de conciertos:

4 de marzo: Es Gremi, Mallorca (GPS)

10 de marzo: La Mecánica, Jaén (GPS)

11 de marzo: Sala REM, Murcia (GPS)

24 de marzo: La Capsa, El Prat de Llobregat

1 de abril: Sala Farándula, Algeciras (GPS)

6 de mayo: Sala Totem, Navarra (GPS)

12 de mayo: Porta Caeli, Valladolid (GPS)

14 de mayo: Krazzy Kray, Cambados (GPS)

27 de mayo: Sound Club, Navalmoral de la Mata (GPS)