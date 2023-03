Björk critica Spotify y habla de Rosalía en El País

Icon publica hoy una entrevista con Björk en promoción de su nuevo disco ‘Fossora’. La cantante habla de ecología, su reencuentro con Islandia -donde reside y tiene lugar la entrevista- o la muerte de su madre, a la que define como «hippy»: «De joven sentía que la familia de mi padre era mucho más organizada y responsable. Me sentía atraída por ese lado, porque el de mi madre era más esotérico y bohemio. Era demasiado new age para mí. Pero ahora entiendo que ella nos sacó a mí y a mi hermano del patriarcado. En cierto modo, ella era más organizada. Sí, tenía el pelo largo y llevaba ropa hippy. Sí, vivíamos en una casa con goteras y éramos muy pobres, pero ella era su propia jefa».

Como en muchas otras ocasiones, hablando de la escasa contribución de Matmos a su discografía, Björk denuncia el machismo que ha sufrido en la industria musical, en la que la gente asume que es compositora, pero no productora: “La prensa entiende lo que hago como cantante, como compositora, y hasta como persona, pero no como productora. Toda mi vida he ido a cada mezcla, a cada sesión de mastering. Nada se ha hecho en mis discos sin que yo estuviera presente. Pero parece que la gente piensa: «Es imposible que eso no lo haya hecho un tío» (…) No sé, tal vez necesito filmarme haciendo un beat, y así la gente dirá: «Ah, ella hace ritmos»”.

En otro punto de la entrevista, la artista habla de Rosalía, negando haber sido una influencia determinante en la catalana: “Yo no lo veo así. Creo que el apetito por la música en español estaba ahí antes, como esperando a la persona adecuada para activarlo, y vino Rosalía y lo activó”. Y también es dura con Spotify, hablando de cuando intentó que su disco ‘Vulnicura’ no se subiera a la plataforma: “Tienes que escoger las batallas que luchas. ¿Has visto sus cifras? Creo que la gente debería pagar más por Spotify, que Spotify debería pagar más a los artistas y que las discográficas deberían aumentar los porcentajes de los artistas”.

Björk actúa en Madrid el 4 de septiembre. Su gira Cornucopia acaba de empezar en Australia y al fin ha interpretado en vivo singles como ‘Atopos’ y ‘Ovule’. The Guardian ha escrito una reseña del concierto.

