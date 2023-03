SBTRKT anuncia su regreso discográfico junto a Teezo Touchdown

Aaron Jerome, el productor inglés conocido como SBTRKT, ha anunciado su primer disco en siete años y lo ha celebrado con el lanzamiento de un nuevo single junto al cantante y rapero Teezo Touchdown, uno de los artistas emergentes más prometedores del momento.

El cuarto álbum de SBTRKT recibe el nombre de ‘The Rat Road’ y estará disponible el próximo 5 de mayo. Este es el sucesor de ‘SAVE YOURSELF’, lanzado en 2016: «Este disco ha sido el proyecto más ambicioso sónicamente que he creado, siguiendo mi propio camino musical, el cual no está basado en las percepciones de otros sobre lo que debería ser SBTRKT», comentaba Jerome sobre el lanzamiento.

- Publicidad -

En cuanto al concepto detrás de ‘The Rat Road’, el productor ha contado que es un juego de palabras a partir de la expresión «the rat race», usada para referirse al modo de vida moderno y en cómo la gente compite constantemente unos contra otros. Jerome cuenta que el proyecto llega como un «respiro» ante la situación de los artistas vivida en el Reino Unido, ligada a «la subida de los costes» y al «descenso de las oportunidades».

SBTRKT regresó el año pasado con ‘Bodmin Moor’, su primer tema en seis años, llegando a sacar tres sencillos más en 2022: ‘Miss The Days’, ‘Ghost’ y ‘FORWARD’. Por otro lado, ‘Waiting’ se trata de una «expansión» respecto a los anteriores lanzamientos del productor, presentando un sonido más amplio y con múltiples capas, reforzado con la siempre presente frescura de Teezo Touchdown.

- Publicidad -

Teezo se dio a conocer a través de su colaboración con Tyler, the Creator en ‘RUNITUP’, de ‘CALL ME IF YOU GET LOST’, además de por sus extravagantes presentaciones visuales en redes, en las que acostumbra a vestir con clavos en el pelo.