Damon Albarn dice que Björk «evita» colaborar con él

Damon Albarn ha concedido una entrevista al periódico italiano La Repubblica, con motivo del lanzamiento del nuevo disco de Gorillaz, y ha hablado brevemente sobre Björk. Sus palabras son cuanto menos curiosas. «Nos conocemos desde 1992 y nos hemos seguido viendo en Islandia. Le he pedido colaborar muchas veces pero ella me evita. He trabajado con otros miembros de los Sugarcubes, pero no con ella. Me encantaría que pasara alguna vez».

La idea de que Björk da largas a Damon Albarn cuando este le sugiere colaborar da risa. Es cierto que Albarn trabajó con Einar Örn Benediktsson, integrante de los Sugarcubes, hace muchos años: juntos crearon la banda sonora de la película ‘101 Reykjavík’, publicada en 2001. También es cierto que Björk rara vez se presta a aparecer en la obra de otros artistas: últimamente le hemos escuchado en un disco de Arca, después que esta haya producido dos de sus últimos trabajos; hace años en una de Antony and the Johnsons… pero han sido colaboraciones excepcionales.

Sin embargo, Damon también ha trabajado con Björk aunque no lo recuerde. O eso hemos pensado siempre. Así lo confirmó la página oficial de Björk en Facebook hace unos años: «Björk se juntó con Damon Albarn, Toumani Diabaté y Elíades Ochoa para hacer ‘Softly’ en 2008″ son las palabras que publicó la cuenta de Björk en el año 2014. Una declaración confusa puesto que ‘Softly’ es un corte inédito de ‘Volta’ que imaginamos compuesto antes de ese año, y porque Damon ahora dice que nunca ha trabajado con la islandesa.

Björk y Damon sí han coincidido públicamente varias veces, una de ellas en España: ambos participaron en el concierto que el maliense Toumani Diabaté ofreció en Zaragoza en 2008. Björk cantó ‘Softly’, pero lo hizo solo con el maliense, desde luego no con Albarn. Antes, en 2006, posaron juntos en el festival Haetta, de Reykjavík, como muestra la borrosa foto que ilustra este post. Más atrás en el tiempo incluso, existe una foto de ellos juntos en los años 90, acompañados por las supermodelos Naomi Campbell y Helena Christensen.

Desconocemos cómo habrán sido las reuniones posteriores de Björk y Albarn en Islandia, pero seguro que no desembocarán próximamente en un «featuring» en un disco de Gorillaz ni mucho menos de Blur. ¿O sí? De momento sí sabemos que Björk aparecerá en el disco de remixes de Shygirl, en una remezcla de su tema ‘Woe (I See It From Your Side)’, después de que Shygirl haya remezclado ‘Ovule’ junto a Sega Bodega.