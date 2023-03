Anouck promete R&B y soul de los 90 para rato

Nacida en Nueva Zelanda, de padre holandés, madre caribeña, criada en España y con una dotada voz para el R&B que recuerda a la de Erykah Badu. Ella es Anouck, una joven artista que se postula como una de las integrantes más talentosas del colectivo Cutemobb, cuyo máximo exponente es Leïti Sene, y que acaba de lanzar ‘WALK AWAY’, el single más redondo de su corta pero prometedora carrera. Esta es la Canción del Día.

Esta cita entre sus influencias a figuras como Lauryn Hill, Michael Jackson, Jill Scott o Aaliyah y claramente su punto fuerte es el R&B clásico, con pocas florituras pero con mucho carisma. Se empezó a dar a conocer con los singles ‘You Feeling Me?’ y ‘Dead Love’ en 2020, y ese mismo año también formó parte del disco debut de la Cutemobb (‘Cute Tapes’), en el que firmó uno de los mejores temas en solitario del LP con ‘We’ve Changed’.

Desde entonces, Anouck ha lanzado el single ‘Circles’, producido por HarySafu; el EP ‘OCEAN’, en el que mezcla el R&B de los 90 y los 2000 con los sonidos del jazz y el soul en cinco «pedacitos de mi alma»; y ‘WALK AWAY’, el primer cambio de rumbo en su trayectoria.

Según nos ha podido contar, lo de escribir siempre en inglés le viene directamente heredado de sus influencias estadounidenses y asegura que «aunque parezca extraño, al escribir me expreso mejor en inglés». En ‘WALK AWAY’, esto sigue igual, pese a que todo lo demás cambie respecto a sus trabajos anteriores. Para empezar, Anouck ha salido de su zona de confort al trabajar con la banda Her Silhouette, del artista Enzo Iriarte. Esto, a su vez, ha hecho que se aleje ligeramente de su estilo clásico de soul y R&B, creando un tema con un toque electrónico mucho más marcado.

En la superficie, ‘WALK AWAY’ es una canción bailonga con ritmos caribeños. Si prestamos atención a la letra, nos encontramos con alguien que no se siente satisfecha consigo misma y con el entorno que la rodea («I’m trying to fit in / I did not commit a sin»), y que por ello está obligada a «marcharse»: «Creo que es algo que he experimentado bastantes veces, al igual que mucha gente de mi alrededor», nos cuenta la artista sobre el trasfondo del tema.