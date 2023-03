10kr referencia a Charli XCX, Grimes… y al Czech Hunter

Más que porno, lo de Czech Hunter ha acabado pasando al humor en el imaginario colectivo (o del colectivo, más bien), y convirtiéndose en un meme que cada vez es menos nicho. Ese potencial lo toma Pablo Canedo, AKA 10kr, en su single de presentación, ‘Consent’, donde establece el paralelismo de una relación amorosa con la parte tan problemática de esos vídeos, representada aquí con violencia pero sin desnudos, que es lo que le importa a Youtube.

En la canción, 10kr adopta un tono feísta en producción e interpretación para hablar de una persona que le tiene comiendo de su mano como un perrito (casi que literalmente) y de cómo hay tantos imbéciles “como yo, que siempre me pillo por gilipollas tóxicos porque están buenos”, según decía estos días a Agustín Cascales para Shangay, donde ha estrenado el videoclip.

“Esta sociedad te bombardea con objetivos de vida y contenidos hipersexualizados para tu consumo, pero luego te juzga al mínimo movimiento sexual en público. Me encantaría follar en la calle, y claro que fantaseo con que me den unos billetes a cambio de enseñaros el culo, pero no sé si mi trabajo sería compatible con un OnlyFans”, respondía cuando le preguntaban por esa plataforma a cuenta de su nombre artístico: diez coronas (10kr) es lo máximo que se atrevería a cobrar si tuviese.

Los dobles sentidos sexuales, el humor y los juegos de dominación se mezclan en el videoclip de ‘Consent’, que como decíamos al principio imita la estética Czech Hunter. Mientras, su letra habla de esa relación e incluye guiños al célebre meme que mezclaba a Charli XCX con Grimes, y su producción recuerda precisamente a la Charli de ‘how i’m feeling now’, aunque 10kr cita entre sus influencias también a Shygirl, Sega Bodega o meth math y su ‘Perreando y llorando’, todo con el objetivo de conseguir “un rollo violento pero riquiño”, según explicaba en la mencionada entrevista.

Canedo, que se fue de su Carballo natal a Copenhague para estudiar, acabó quedándose en la capital danesa, y conociendo allí al británico DJ Ridler, habitual de la escena electrónica del lugar. Es él quien está tras la producción de este ‘Consent’ y de, según anuncia el artista en sus redes, próximos temas que están por llegar y en los que quiere explorar el sonido bass centric y el dance de principios de milenio.