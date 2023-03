Las mejores canciones del momento: febrero 2023…

Renovamos nuestra playlist con las Mejores Canciones del Momento con todas las «Canciones del Día» de febrero y, en este caso, los primeros días de marzo. Es el momento de recordar cuáles han sido los Discos que han marcado las últimas semanas, esto es, las nuevas obras de Caroline Polachek, Kali Uchis, Kelela, RAYE, slowthai, Fever Ray o, en España, _juno.

También presentamos a artistas noveles como Alba Morena, Coi Leray, Las Petunias, los pequeños Isaac et Nora o Triquell (en la imagen). Entre los artistas que están avanzando discos o eras renovadas con grandes temas, están los casos de Depeche Mode, Lana del Rey, Sen Senra, Jessie Ware, Róisín Murphy, Jimena Amarillo, CHVRCHES o Belén Aguilera, cuyo nuevo EP promete muchísimo. Con ellos y muchos más, os dejamos.

Caroline Polachek, Grimes, Dido / Fly to You

Alba Morena / Nadie

_juno / _La canción que no vas a hacer hoy

Depeche Mode / Ghosts Again

Sen Senra / No quiero ser un cantante

Belén Aguilera / GALGO

Lana del Rey / A&W

slowthai / Feel Good

Triquell / Jugular

RAYE / Black Mascara.

Kelela / Contact

Jessie Ware / Pearls

Ava Max / Ghost

La Prohibida, Algora / Morfina

Róisín Murphy, DJ Koze / CooCool

Kali Uchis / I Wish You Roses

Marshmello, Manuel Turizo / El Merengue

Coi Leray / Players

Miley Cyrus / River

Isaac et Nora / No digas nada

Surfin’ Bichos / Máquina que no para

Aiko El Grupo / Peñacastillo

Las Petunias / Jowar Guolobitch

Sarah McCoy / Sorry for You

Jimena Amarillo / Porque tú lo sabrías

Miren / Yo sí era droga

10kr / Consent

Ana Mena, Natalia Lacunza / Me he pillao x ti

Alvaro Diaz, Sen Senra / 1000CANCIONES

Socunbohemio / Ses paraules s’emporta el vent

La Plazuela / El lao de la pena

Anouck / Walk Away

CHVRCHES / Over

Paolo & Chiara / Furore

Caroline Polachek / Welcome to My Island

Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez / I’m Not Here to Make Friends

Jonas Blue, Felix Jaehn / Weekends