Laura Pausini es una de las artistas que han publicado nueva música esta semana. ‘Un buen inicio’ marca el, sí, inicio de una nueva etapa en la carrera de la cantora italiana, una etapa que, de momento, no le da la espalda a la nostalgia: la portada de ‘Un buen inicio’ utiliza el mismo logo que aparecía en las de los primeros discos de Pausini publicados en los 90.

Un detalle de lo más «cool», el de la portada de ‘Un buen inicio’, que no viene acompañado por una canción excitante en absoluto. ‘Un buen inicio’ es el típico medio tiempo pop-rock que suena diseñado al milímetro para sonar en las emisoras de la radiofórmula española (e italiana). Es una canción correcta, pero cuando Pausini canta eso de «sabes tú adonde va la vida arriesgando cero / se queda en media verdad, como una estatua de hielo», no puedes evitar pensar que ese es su caso, porque ‘Un buen inicio’ arriesga eso, cero.

Y eso que era un buen momento para probar algo diferente. Pausini acaba de ganar un Globo de Oro por ‘Io Si’, la canción principal de la película ‘La vida por delante’, que también recibía una nominación al Oscar, y se ganaba los corazones de toda Europa co-presentando la última edición del Festival de Eurovisión. Sin embargo, la autora de ‘La soledad’ ha vivido unos últimos años difíciles en los que ha llegado a pensar que su carrera podía estar acabada.

En redes ha contado: «Como muchos de vosotros en estos años de pausa, he tenido mucho tiempo para dedicar a mis pensamientos, a hacerme preguntas sobre mi pasado y posible futuro. Debo reconocer que me he sentido perdida varias veces, quizás sugestionada por personas cercanas de mi trabajo que me han hecho entender que ya no creían en mí. Sea como sea, me costó más de dos años encontrar el valor para no escuchar más a esas palabras que, como las bombas, dejaban cicatrices».

En El Hormiguero, Pausini dejaba unas declaraciones parecidas en las que expresaba la incertidumbre que ha vivido con su carrera. La artista llegó a pensar, llegado el treinta aniversario de su debut, que ya no tenía nada que decir. Sin embargo, aún la curiosidad por descubrir qué deparaba su futuro profesional le impedía dar su carrera por terminada.

Sería una pérdida para el pop que Pausini ya no tuviera nada que decir, aunque quizá ya nadie espera realmente que cante o escriba otro ‘Entre tú y mil mares’, otro ‘Se fue’, otro ‘Amores extraños’… ¿pero no era este el mejor momento para salir de la zona de confort y lanzar una canción que no sonara a lo de siempre?