Muere Bobby Caldwell, cantante de ‘What You Won’t Do For Love’

Bobby Caldwell, el cantante detrás de la clásica ‘What You Won’t Do For Love’, ha fallecido a los 71 años. Así lo ha explicado su esposa, Mary Caldwell, en su cuenta de Twitter: «Bobby ha fallecido en casa, tengo el corazón roto para siempre». Esta también ha aclarado que la causa de su muerte ha sido por una enfermedad que le ha acompañado durante los últimos «6 años y dos meses».

Tras pasar años tocando en bares y grabando maquetas en Los Ángeles, Caldwell se dio a conocer con ‘What You Won’t Do For Love’ en 1978. TK Records, un sello de Miami, vio potencial en su estilo, pop con sabor a jazz, y le dieron luz verde para grabar con libertad su álbum debut. El disco fue todo un éxito. Años después, en 1981, el sello entró en bancarrota y Caldwell continuó escribiendo y grabando éxitos para otros artistas, incluidos Chicago o Boz Scaggs.

Con la llegada del hip hop, su huella cultural creció de forma importante. The Notorious B.I.G. sampleó ‘My Flame’ en el clasicazo ‘Sky’s the Limit’, J Dilla usó un flip de ‘Open Your Eyes’ en la canción ‘The Light’ de Common, y multitud de artistas, como 2Pac o Aaliyah, usaron algún elemento de ‘What You Won’t Do for Love’ para sus temas propios. Además, la canción ha sido versionada por muchos artistas, entre los que figuran Junior Boys y Jessie Ware.

