Muro María hablan de ‘Ataque a los Titanes’, por supuesto

El indie pop sobrevive gracias a formaciones como Muro María, que han deslumbrado a los seguidores del pop de guitarras de los 80 con canciones como ‘Este sentimiento’. Este es uno de los temas que presenta el nuevo EP que preparan de cara a esta primavera, sucediendo al del año pasado, ‘Estoy pensando en dejarlo’.

Ahora presentan un nuevo tema junto a Niña Polaca llamado ‘Tallín‘, producido por Cora Yako y mezclado por Carlos Hernández. Invitado en nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic, Muro María han querido hablar de ‘Attack on Titan’, lo cual tiene todo el sentido porque de ahí reciben su nombre. El grupo actúa el 24 de marzo en Madrid junto a Chef Creador y también está confirmado en el Festival de los Sentidos.

- Publicidad -

¿Por qué habéis elegido hablar de ‘Attack on Titan’ y ese tipo de series?

La gente por redes sociales o cuando nos conoce siempre acaba preguntando por el nombre y es algo de lo que creo que nunca hemos hablado en ninguna entrevista.

¿Cuál es el primer anime que visteis? ¿Y vuestro favorito?

Posiblemente el primer anime que vimos sea ‘Pokemon’, «Oliver y Benji» o ‘Dragonball’, que eran los típicos que se emitían en la tele cuando éramos pequeños, pero te diría que siendo mayores el primero es ‘Death Note’, y nuestro favorito ‘Attack on Titan’ o ‘Full Metal Alchemist’.

- Publicidad -

En ‘Attack on Titan’, el mundo está dominado por titanes y la humanidad se refugia en una serie de círculos concéntricos. El «Muro María» es la muralla más externa del reino y en el primer capítulo los titanes consiguen destruirla y armar el caos. ¿Por qué elegisteis este nombre para vuestra banda o qué relación guarda con ella?

Realmente elegimos el nombre porque llevábamos mucho tiempo sin encontrar el nombre adecuado y por aquella época Rubén y Jorge estaban pesadísimos con «AOT», y la verdad es que Muro María era un nombre que llenaba bastante la boca y nos pareció que quedaba genial.

El Muro María también sirve como metáfora de las diferentes clases sociales, de forma que los habitantes de esta zona representan la clase más baja, mientras que las personas de los muros más interiores son la clase alta. ¿Fue este componente sociopolítico determinante para el grupo?

La verdad que no (risas) Solo unos frikis que querían poner un nombre de una serie a la que estaban enganchados.

- Publicidad -

¿Qué creéis que diferencia al anime del resto de series? ¿Cuál recomendaríais a alguien que no ha visto nunca anime?

Diríamos que la diferencia es que se pueden recrear historias que en series normales no se pueden llevar a cabo por la complejidad de los efectos especiales. Además, hay algunos en los que la animación es realmente una obra de arte. Nos gustan tanto ‘Attack on Titan’ o ‘Death Note’ por lo increíble que es el argumento. O ‘Demon Slayer’, porque es un anime muy sencillo, tierno y con una animación preciosa.

¿De qué forma os han inspirado este tipo de series?

Realmente creo que musicalmente no nos han inspirado en nada más que en el nombre del grupo (risas).

Describís vuestra música como pop duro y rock amigable, ¿Hay alguna relación entre los openings de la serie y vuestras canciones? ¿Cuál es vuestro opening favorito?

Creo que por mucho que nos gusten los openings de AOT no se refleja en el tipo de canciones que hacemos. Sin embargo, estaría interesante escuchar una canción nuestra reversionada al estilo de la música de animes (risas) Y más que opening, nos flipa el «ending» de ‘Jujutsu Kaisen’ T1. Se llama ‘Lost in Paradise’ la canción.



Si cada uno tuvieseis que identificaros con un personaje de la serie, ¿quién sería y por qué?

Rubén se identificaría con Reiner por su determinación e iniciativa, Jorge con Mikasa porque lo da todo por sus seres queridos, y la verdad es que Andoni y Claudia no han visto la serie, pero identificaríamos a Andoni como Sasha porque es muy gracioso y no sabes nunca por dónde va a salir. Y a Claudia con Armin porque es una persona muy empática y amable.

La serie es, en parte, conocida por sus grandes cliffhangers, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar vuestros fans para escuchar el primer disco de Muro María?

Aún no tenemos fecha definida para el primer disco de Muro María, pero ya estamos maquetando canciones pensando en ello.