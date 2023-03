Ni Miley Cyrus ni Iván Ferreiro repiten sus números 1 en España

Miley Cyrus e Iván Ferreiro son las dos entradas más importantes de la semana en la lista de discos española, pero ninguno de los dos ha conseguido hacerse con el primer puesto. Este, por ahora, es ocupado por el debut discográfico de Quevedo, ‘DONDE QUIERO ESTAR’, mientras que Karol G ocupa el segundo lugar con ‘MAÑANA SERÁ BONITO’.

Ni la cantante estadounidense ni el cantautor gallego han conseguido repetir los números 1 que obtuvieron con ‘Younger Now’ en 2017 y ‘Casa’ en 2016, respectivamente. Iván Ferreiro ha aterrizado con ‘Trinchera Pop’ en el tercer puesto, mientras que Miley ha debutado su ‘Endless Summer Vacation’ en el número 4. ‘Plastic Hearts’, el anterior LP de Miley, llegó también al número 4. Ferreiro, por otro lado, se quedó más cerca del oro con ‘Cena recalentada’, que llegó al segundo puesto de la lista en 2018.

- Publicidad -

En la primera mitad del ranking también han entrado ‘Inkebrantable’ (#9) de SFDK, ‘Moving On Skiffle’ (#13) de Van Morrison, ‘Ready To Be’ (#16) de la girl band de K-Pop TWICE y ‘JUNGLE’ (#41) de The Blaze. Acercándonos al final de la clasificación están Els Amics De Les Arts con ‘Allà On Volia’, debutando en el puesto 90. Por último, Soto Asa y rjmussic se han colado en el número 97 con ‘Remixxxtape’, un proyecto compuesto por nuevas versiones de algunos de los temas más populares de Asa, y Nena Daconte consigue por los pelos el puesto 100 con ‘Casi Perfecto’.

- Publicidad -