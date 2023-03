El brostep no ha muerto, sigue de parranda

Ahora que Skrillex está a otras cosas y el dubstep ya no le interesa, otros cogen su testigo. Eskei83 es uno de los artistas que están recuperando su bruto sonido brostep y ganando con este millones de escuchas. No son nada desdeñables las 13 millones de reproducciones logradas por su single más escuchado, que, sin mayor misterio, se titula ‘Rave’.

El tema trae también evidentes ecos future bass, en el estilo de Flume o Blank Banshee, y es solo uno de varios que han puesto a Eskei83 en el mapa de la electrónica global. Se trata del productor y DJ alemán Sebastian König, que lleva pinchando desde 2005. El artista empezó a grabar sus primeros beats a finales de los 90, cautivado por la explosión hip-hopera de la época, y desde entonces ha publicado decenas de singles e inaugurado su propio sello discográfico.

- Publicidad -

Los temas de Eskei83 no temen engorilarse en la pista de baile, agregando matices EDM y big beat la mezcla, como sucede en ‘LIFT YOU UP’ o ‘TAKING IT HIGHER’, y títulos tan deportivos como ‘The Champ is Here’ o ‘Step into the Ring’ ya avisan. Entre las producciones más interesantes de Eskei83 cabe destacar ‘Bandula’, que añade influencias de la música india. Eskei83 estará actuando en La(1) de Razzmatazz el próximo sábado 25 de marzo. Las entradas siguen disponibles.









- Publicidad -