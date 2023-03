Daft Punk lanzarán la edición extendida de ‘Random Access Memories’ el próximo 12 de mayo, a raíz del décimo aniversario del proyecto, y ya está disponible una de las 9 maquetas de música inédita. Se trata de ‘The Writing of Fragments of Time’ y muestra el proceso creativo de Todd Edwards y Thomas Bangalter mientras intentan terminar los versos de la canción original, ‘Fragments of Time’.

‘The Writing of Fragments of Time’ es una experiencia parecida a ‘Giorgio by Moroder’, de forma que se trata de un tema en el que alguien habla sobre una pieza instrumental. También tiene algo de ‘Get Back’, en el sentido de que es un vistazo al intrincado proceso de crear música.

- Publicidad -

En este caso, Todd Edwards y Thomas Bangalter hablan sobre el concepto detrás de la canción mientras esbozan sus melodías y letras, hasta que finalmente llegan a las palabras que todos conocemos. Bangalter brilla especialmente, improvisando las líneas de «turning our days into melodies» y «familiar faces I’ve never seen».

Edwards visitó el espacio de Zane Lowe en Apple Music 1 y habló sobre una posible reunión de Daft Punk, declarando que él «no lo descartaría»: «No sabes qué va a pasar de aquí a cinco años. Quizás el tiempo los vuelva a juntar». Daft Punk se separaron en 2021 y se fueron por la puerta grande con ‘Random Access Memories’, que les valió 5 premios Grammy y hits masivos como ‘Get Lucky’ o ‘Instant Crush’.

- Publicidad -