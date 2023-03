‘Ghosts Again’ no era representativa de ‘Memento Mori’, el nuevo de Depeche Mode

Hoy es el día más esperado por los fans de Depeche Mode que temimos el fin de la banda al fallecimiento de Andy Fletcher. ‘Memento Mori’ ya versaba sobre la muerte desde antes, pues Martin L. Gore tenía alguna composición desde 2019, pero ni que decir tiene que frases como «primero nos levantamos, luego nos caemos, tenemos que salir adelante antes de ahogarnos» adquieren un nuevo significado ahora.

Esta letra pertenece a ‘Before We Drown’, una de las muchas canciones lánguidas del disco, cuyo mejor exponente parece la afectada canción final. ‘Speak to Me’ es una de las 5 pistas del álbum que ya han incorporado al repertorio de la gira mundial en que se acaban de embarcar y que les traerá al Primavera Sound -tanto a Madrid como a Barcelona- en un par de meses. En el tour, el tema que han dedicado a Andy Fletcher no es nuevo, sino viejo, ‘World In My Eyes’.

- Publicidad -

Curiosamente, no han aparecido aún por su setlist dos de las pocas pistas de ‘Memento Mori’ que ligeramente se pueden bailar. Y las dos presentan títulos familiares a dos de los mayores hits de Depeche Mode, ‘People Are People’ y ‘Never Let Me Down’. Hablo de ‘People Are Good’, conectada con aquellos Depeche Mode que nos conquistaron en los años 80 de la eclosión industrial. Y sobre todo de la guitarrera ‘Never Let Me Go’, una de las pocas concesiones medio comerciales de ‘Memento Mori’.

Y es que el resplandeciente single ‘Ghosts Again’, coescrito con Richard Butler de Psychedelic Furs, no ha resultado nada representativo de lo que encontramos en el disco. De hecho, las otras contribuciones de Butler no tienen absolutamente nada que ver. ‘Don’t Say You Love Me’ parece -sin serlo- una de esas composiciones de crooner acabado que ha aportado Dave Gahan a la banda en lustros recientes.

- Publicidad -

Al grupo parece gustarle especialmente el baladón cantado por Martin L. Gore ‘Soul With Me’, de arranque celestial, pues ya lo están tocando, como el que parece el nuevo single ‘Wagging Tongue’, que como ‘Caroline’s Monkey’ suena a Kraftwerk. Medios tiempos medio dignos para un disco que pretendía ser una vuelta a la sencillez, como el ahora dúo ha explicado a Apple Music, pero que no termina de aprovechar dicha idea en absoluto.