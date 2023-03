Orville Peck: «El country no es de blancos, el banjo viene de África»

Un día dos amigas se juntaron y tuvieron una conversación sobre el futuro del country. Convencidas de que el country necesita evolucionar y dejar de estancarse en los sesgos racistas, homófobos o sexistas del pasado, tuvieron la idea de crear un reality que buscara a una nueva estrella del country que sea capaz de transgredir unas normas impuestas por otros. A esas amigas las conoces de sobra, pues son Reese Witherspoon y Kacey Musgraves.

Ellas son las ideólogas de ‘My Kind of Country‘, el nuevo reality musical de Apple TV+, que busca a la nueva estrella del country entre un grupo de músicos que no son los que esperas: una persona de India, un grupo de África, una cantautora mexicana, una artiste no binarie… Para este propósito les ayudan tres expertos en la materia, los iconos del country Jimmy Allen, Mickey Guyton y Orville Peck, este último, favorito de esta casa desde el lanzamiento de ‘Bronco‘, uno de los mejores discos de 2022, y desde antes, pues su éxito ‘Dead of Night’ sonaba hasta en ‘Euphoria’.

Orville, muy conocido por presentarse al mundo bajo una máscara con tiras, aunque todo el mundo debe saber ya que se llama Daniel Pitout y que estuvo en una banda de punk antes de adentrarse en el mundo de la tradición musical americana, es uno de los mejores compositores del momento en Estados Unidos. ‘C’mon Baby, Cry’, ‘Daytona Sand’, la hawaiana ‘The Curse of the Blackened Eye’, ‘Outta Time’… son solo un puñado de las canciones sobresalientes que incluye su segundo álbum. Hasta Shania Twain le ha avalado con un dueto, ‘Legends Never Die’.

Pero Orville también es una estrella inusual del country: canta como Elvis (además en serio) y tiene su mismo sex appeal aunque no se le vea la cara (o quizá por eso mismo), pero es gay y evidentemente sus letras son gays, como las de Elvis eran hetero sin que nadie nunca levantara una ceja. Orville se codea con Trixie Mattel y hace de jurado en Drag Race, pero su música aún tiene un sabor tradicional que resulta transversal y atractivo a diferentes generaciones, mientras sus letras derriban nociones heteropatriarcales del pasado. Él, como Jimmie Allen y Mickey Guyton, es un verdadero revolucionario del country. Hablamos con él sobre su debut televisivo.

¿Ha sido gratificante la experiencia de rodar un reality sobre el country?

Ha sido increíblemente gratificante, sobre todo porque Mickey, Jimmie y yo venimos de no sentirnos especialmente bienvenidos en el country, por razones como el color de nuestra piel o nuestra sexualidad, y los concursantes sienten lo mismo. En ‘My Kind of Country’ buscamos estrellas del country que vienen de todo el mundo y que no son típicas, son personas que quieren encajar en el country pero sienten que no pueden. A través de nuestras propias experiencias navegando este mundo hemos podido ayudarles a encontrar su camino.

La música country tiene fama de ser música para blancos. En los primeros segundos del shows vemos personas de India o África. ¿Era importante que quedase claro que el country tiene un alcance global?

Era muy importante, queríamos buscar talento en todas partes, buscar esa diversidad. Y que el country es una música blanca es una idea equivocada. El banjo, uno de los instrumentos icónicos del country, procede de África, es un instrumento africano. Las primeras grabaciones del country se inspiraron en el góspel, otro género negro. El «pedal steel» viene de Hawaii. El country es una música creada con influencias que vienen de otras partes del mundo. Buscar talentos del country en otros lugares del mundo no es tan raro, en realidad tiene mucho sentido.

¿Cuál ha sido el papel de Reese Witherspoon y Kacey Musgraves en todo esto?

El proyecto nació de una conversación que tuvieron ellas dos, en la que reflexionaban sobre la falta de diveridad en la música country y el modo en que el country no se permita evolucionar.



Cada uno de vosotros impartís vuestro propio taller. ¿Cómo se decidió? ¿Cómo fueron las conversaciones?

En las reuniones con la productora Hello Sunshine (NdE: fundada por Reese Witherspoon) decidimos qué taller quedarnos en base a los fuertes de cada uno. Jimmy Allen ha trabajado mucho con otros artistas, ha colaborado mucho, y en su taller se trabaja la colaboración, la práctica de juntar dos ideas en un mismo proyecto. En la industria las colaboraciones son importantes, se dan todo el tiempo. En su taller, el de interpretación, Mickey busca extraer la autenticidad en cada uno de los artistas, sacarles esa sinceridad, porque a ella eso se le da muy bien. Y en mi taller, el de la narración visual, busco que trabajen su creatividad, que sepan pensar otros elementos que complementen a la música, y llevar sus proyectos a nuevos lugares, para pasar de ser simplemente performers a artistas.

Has dicho que disfrutas de ayudar a los artistas nuevos.

En mi carrera he conocido a personas que me han ayudado a convertirme en el artista que soy, pero la mayor parte del trabajo la he hecho yo solo sin ayuda de nadie. Muchos me decían que yo no iba a ir a ningún lado siendo un hombre gay en el country que canta sobre otros hombres y que, además, lleva una mascara. He tenido que buscar mi propio camino. Me gusta poder ayudar a estos artistas que, quizá, porque son de India o por otras razones, creen que no pertenecen al country porque supuestamente es música de blancos y no se atreven a dar el paso y aceptar que ellos también tienen un lugar en este mundo. A mí, como a Jimmy y Mickey, porque me consta que piensan lo mismo, nos ha gustado poder ofrecer a estos artistas la ayuda que nosotros nunca recibimos.

«Es la industria del country la que se niega a evolucionar, los fans de esta música quieren diversidad e historias nuevas»

En la radio country americana no hay manera de que a Kacey Musgraves o a ti os pinchen. ¿Qué tiene que cambiar?

Creo que el country está cambiando enormemente ahora mismo. Hay que hablar de los fans del country, son ellos los que quieren diversidad e historias nuevas, más que la propia industria. Es la industria la que perpetúa todo esto, pero ahora se está dando cuenta de que ya no puede controlar todo lo que entra y lo que no en el country. Ahora existen las redes sociales y los artistas no necesitan una discográfica grande que les respalde. Mira a Lil Nas X, que subió una canción a Soundcloud y ahora es una estrella. Yo mismo soy fan del country y quiero escuchar historias nuevas, por eso rodar este programa ha sido emocionante, porque nos ha permitido descubrir historias desde puntos de vista que nunca habíamos escuchado antes.

¿A qué retos te has enfrentado al rodar por primera vez un programa de televisión? ¿O no ha habido ninguno?

¡Me encantó hacerlo! Simplemente he sido yo mismo y no he me preocupado demasiado por otras cosas. Creo que no ha habido retos, ha sido una experiencia muy agradable, ni siquiera he tenido la sensación de estar dentro de un programa guionizado. Hemos podido conocer a los artistas en profundidad y la experiencia en general ha sido auténtica.

¿Y qué has aprendido de la experiencia? ¿Qué te llevas?

He aprendido muchas cosas de todos ellos. Mickey y yo llorábamos todo el rato pero hasta Jimmy, que era más de reírse, lloraba a veces. Todos estos artistas me han inspirado por su valentía, porque han venido desde muy lejos, han viajado a un lugar en el que nunca han estado, y se han atrevido a abrirse en canal a tres extraños como nosotros y a otra gente de la industria.