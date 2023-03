Keanu Reeves habla sobre su amor por Alvvays y ‘Blue Rev’

Keanu Reeves ha hablado con NME sobre sus gustos musicales y, en especial, sobre su amor por Alvvays y ‘Blue Rev’, el último lanzamiento del grupo. El actor, que se encontraba promocionando la nueva ‘John Wick 4’, fue preguntado sobre su álbum favorito del momento y acabó hablando sobre su amor por la banda canadiense.

«No tengo su nuevo disco, lo compré digitalmente, pero no lo tengo en vinilo», comentó Reeves refiriéndose a ‘Blue Rev’, el disco que la banda lanzó en octubre del año pasado. Este también mencionó que recientemente había añadido algunos vinilos a su colección, pero que no sabría elegir uno como favorito. El entrevistador entonces bromeó con que ‘Blue Rev’ sería el «futuro disco favorito» del actor, hasta que lo obtuviese en vinilo.

«¿Puedo decir eso? Porque me encanta ese grupo», replicó Reeves. Este continuó explicando por qué Alvvays es una de sus bandas favoritas del momento, citando su estilo y a su cantante, Molly Rankin: «Me gustan las canciones de pop y me gusta una cierta originalidad, y creo que la cantante principal es genial. También me encantan sus texturas, o sea, me encanta la música de guitarra, bajo y batería y me gusta su energía», contó el actor.

El pasado diciembre, Pitchfork eligió uno de los singles de ‘Blue Rev’, la guitarrera ‘Belinda Says’, como la mejor canción de 2022. El disco debut homónimo de Alvvays fue lanzado en 2014 y fue seguido de ‘Antisocialities’, lanzado en 2017.