Alvvays hacen la mejor canción de 2022 para Pitchfork

Pitchfork ha publicado su lista de mejores canciones de 2022, encabezada por una que probablemente no esperabas, ‘Belinda Says’ de Alvvays. Se trata de uno de los singles extraídos de ‘Blue Rev‘, tercer disco de Alvvays, aunque no el más escuchado, que es ‘Pharmacist’. Sí es una clara apuesta de Pitchfork por el indie guitarrero, en una lista no exenta de curiosidades.

El medio de Chicago no se ha podido resistir al encanto de ‘As it Was’ de Harry Styles, la canción del año a nivel comercial, que aparece en último lugar, en el puesto 100, y de Kendrick Lamar rescata ‘The Heart Part 5’, que no está incluida en su último disco. Además, Azealia Banks coloca ‘New Bottega’ en el 63: se trata de un tema que solo estuvo disponible vía descarga, y que Azealia prepara lanzar oficialmente el año que viene.

Son pocos los artistas que hacen doblete en lista. Perfume Genius aparece tanto en solitario (‘Ugly Season’ en el puesto 64) como en compañía de Yeah Yeah Yeahs (‘Spitting Off the Edge of the World’ llega al 6) pero, sobre todo, es Beyoncé la afortunada: ‘ALIEN SUPERSTAR‘ alcanza el puesto 5, convertida en clásico de culto; mientras ‘BREAK MY SOUL’ saluda por detrás, en el 56.

Volviendo al top 10, Destroyer se queda a las puertas del número 1 y ‘June’ aparece en el 2, seguida por ‘F.N.F. (Let’s Go)’ de Glorilla y Hitkidd. Rosalía también entra en el top 10 con ‘SAOKO’, que queda en el 7, y Bad Bunny lo hace con ‘Tití me preguntó’ en el 9. Utada Hikaru saluda en el 10 con ‘Somewhere Near Marseilles’, su tema de 12 minutos.

Así queda el top 10 de mejores canciones de 2022 para Pitchfork:

01.- Alvvays / Belinda Says

02.- Destroyer / June

03.- Glorilla, Hitkidd / F.N.F. (Let’s Go)

04.- Alex G / Runner

05.- Beyoncé / ALIEN SUPERSTAR

06.- Yeah Yeah Yeahs, Perfume Genius / Spitting Off the Edge of the World

07.- Rosalía / SAOKO

08.- Alan Braxe, DJ Falcon ft. Panda Bear / Step by Step

09.- Bad Bunny / Tití me preguntó

10.- Hikaru Utada / Somewhere Near Marseilles