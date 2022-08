Beyoncé crea su fantasía de voguing en ‘Alien Superstar’

Beyoncé ha sorprendido con ‘RENAISSANCE’ por varias razones: su dedicación a la pista de baile, su interesante cartera de samples e interpolaciones, su variedad estilística… y también su afán experimental. Quien sepa exactamente cuál puede ser el segundo single oficial después de ‘BREAK MY SOUL’ que lo diga. Yo no lo tengo nada claro.

No obstante, ‘RENAISSANCE’ cuenta con varios puntos álgidos, entre los cuales se encuentra ‘ALIEN SUPERSTAR’. Este título que parece totalmente «fan made» esconde una de las producciones más futuristas jamás firmadas por Beyoncé. El agresivo beat asemeja el del gqom sudafricano, pero si Beyoncé dijera que se inspira en Arca, a pocos les sorprendería.

‘ALIEN SUPERSTAR’ es también, la canción del disco que más se basa en el mundo del voguing. En los primeros segundos, el sample de ‘Moonraker’ de Foremost Poets advierte que «ni se os ocurra abandonar la pista». A continuación, Beyoncé se proclama la «número uno» de la «competición» y arrasa en la «categoría: bicha mala». En el estribillo, que se basa en el de ‘I’m Too Sexy’ de Right Fred Said, canta que es «demasiado elegante para este mundo» vestida con perlas, diamantes y tacones. Aquí, Beyoncé evoca los primeros años de la cultura voguing, los plasmados en ‘Pose’.

Con su sonido underground y estrofas recitadas, ‘ALIEN SUPERSTAR’ nos lleva a los tiempos en que el ballroom era la vía de escape de una sociedad marginada que imaginaba alcanzar el mismo estatus económico que los yuppies de la época. Personas negras, trans, queer… creaban en las ballrooms sus propias pasarelas hacia el éxito y el reconocimiento. No es casualidad que ‘Alien Superstar’ utilice un sample de ‘UNIQUE’ de Danube Dance y Kim Cooper, una producción de house 100% voguing que sonaba completamente adelantada a su tiempo en el año 1992, época dorada de la cultura que Beyoncé asimila en esta canción.

‘ALIEN SUPERSTAR’ es, específicamente, una celebración de la cultura negra, e incluye otro sample clave, el de la autora Barbara Ann Teer y su discurso ‘Black Theatre’. En 1968, Ann Teer fundó el primer instituto negro de arte en Estados Unidos y, en el mencionado discurso, describe las maneras en que la sensibilidad negra se diferencia de otras.