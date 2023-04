Seymour Stein, el co-fundador de Sire Records que fichó para este sello a Madonna, a los Ramones y a Talking Heads, ha muerto a los 80 años como consecuencia de un cáncer. Así se lo ha confirmado su hija Mandy Stein a The New York Times y Variety.

Como recuerda The Guardian, el magnate nacido en Brooklyn entró en la industria musical a los 13 años, escribiendo críticas para Billboard. A los 15 años, ya era becario en un sello de soul de Cincinnati llamado King Records que acogía a James Brown. En 1966 fundó junto a Richard Gotteherer Sire Records, fichando a los Ramones y Talking Heads en 1975. Más tarde, Richard se retiraría del proyecto para concentrarse en la producción musical.

Fue a recomendación de su mujer Linda que Seymour fue a ver a los Ramones ensayar en 1975. Pronto Sire Records sacó su primer disco y los 10 siguientes. Talking Heads fueron unos de los teloneros de los Ramones, y también serían fichados para Sire.

Sire fue comprado por Warner en 1978, y de hecho Stein terminaría siendo co-presidente de Warner hasta su retirada en julio de 2018. Fue muy importante su fichaje de artistas europeos para trabajarlos en Estados Unidos, como fue el caso de los Smiths, The Cure, Pretenders, Echo & The Bunnymen, Depeche Mode, Soft Cell y Aphex Twin.

En un momento dado a la edición de ‘Tigermilk’ (1996), se reunió con Belle & Sebastian para trabajar con ellos, pero el asunto no prosperó y estos le hicieron una canción que precisamente se llama ‘Seymour Stein’. La letra comienza diciendo “Seymour Stein, me he estado sintiendo solo (…) Hombre de la compañía discográfica, no iré a la cena (…) Te gustó la chaqueta de Chris, te recordaba a la de Johnny (Marr), antes de que se pasara a la electrónica. Seymour Stein, siento haberte dicho que no, ten un buen vuelo de vuelta. Es un buen día para volar”. Stuart David, bajista de Belle & Sebastian, contó en su libro que al ver la cuenta de aquella cena se dieron cuenta que doblaba su sueldo mensual y que no era el tipo de vida que querían llevar.

La lista de artistas con que sí trabajó Seymour Stein incluye a Wilco, Everything But the Girl, Brian Wilson, kd lang, My Bloody Valentine o en los últimos tiempos Tegan and Sara y Regina Spektor. Ice-T escribió en su autobiografía sobre él, que «está hecho con el mismo corte antiguo de la industria como Clive Davis, pero que él es más excéntrico. Es más extraño, un poco más avant-garde y tiene un punto más afilado”. También dijo que nunca se metía en cuestiones artísticas, pero sí en cuestiones sociales, por ejemplo opinando en contra de la homofobia en el rap. De hecho, Stein estuvo a punto de fichar a Jimi Hendrix en 1966, pero declinó al verle romper su guitarra en una ocasión y discutir con su novia.

En la autobiografía publicada hace unos años, Stein cuenta que supo que era gay desde adolescente, pero que la presión cultural judía le llevó a quedar con mujeres, y a casarse con Linda. Se divorció de esta a finales de los 70. Linda fue asesinada por su asistente personal en 2007 y la hija de ambos llamada Samantha murió de cáncer cerebral en 2013.

El episodio en que Madonna fue fichada para Sire forma parte de la historia del pop y a buen seguro aparece en ese guión que la cantante ha escrito sobre su vida pero que finalmente no se está rodando. Madonna le visitó en el hospital cuando estaba recuperándose de una operación de corazón, a principios de los 80 con el objetivo de conseguir un contrato discográfico. ‘Everybody’ estaba en aquella maqueta que Seymour escuchó estando convaleciente. En su biografía, Stein recuerda que Madonna le pidió dinero enseguida: “tenía más huevos que los cuatro tíos que estábamos en la habitación, juntos”. Cuando ella le dio las gracias al entrar en el Rock and Roll Hall of Fame -una institución que Stein contribuyó a crear-, Madonna tuvo unas palabras de agradecimiento para él.