Rosalía y Rauw Alejandro… y otras parejas de la historia del pop

Rosalía y Rauw Alejandro son número 1 en España con ‘Beso‘. Hablamos de ‘RR‘ en el nuevo capítulo del podcast, de lo que sí nos ha gustado y también de lo que nos ha decepcionado. Pero este no es un podcast sobre un EP de 3 canciones y 9 minutos, sino que aprovechamos para hablar de lo que significa lanzar un disco como pareja a todos los niveles. Como estrategia de márketing. Como movimiento natural. Lo que significa psicológica y socialmente para sus protagonistas. Lo que aporta artísticamente. Las probabilidades de que una pareja termine bien en la historia del pop. También hablamos de lo que implica hablar de Rosalía y Rauw Alejandro para los medios: por puntuar con 6,4 ‘RR’ nos han llamado «fans» y «haters» en el mismo post de Instagram.

En la segunda parte del podcast recordamos a otras parejas que han sacado música juntos. De los ejemplos históricos de Fleetwood Mac y ABBA con todo lo que implicó artísticamente -como el mismísimo ‘Rumours‘- a otros recientes como Shawn Mendes y Camila Cabello. Recordamos que muchos de los grupos alternativos de los 80 y los 90 contuvieron una pareja, siendo los más populares No Doubt, que exprimieron esta baza en ‘Don’t Speak’.

Los hay que terminaron bien (Stereolab) y los hay que terminaron mal (Sonic Youth). Los hay que no terminaron, como Everything But the Girl; los hay que pararon, como The Sundays; y los hay que jamás pararon, como Triángulo de Amor Bizarro. Además de hablar de las parejas LGTB+, como Hidrogenesse o Sleater-Kinney, recordamos algunos ejemplos de grupos que fueron pareja y no lo recordábamos, como Fugees; y otros que no fueron pareja en absoluto aunque lo parecieran, como Pimpinela.



