El 40% de oyentes de Lana del Rey tiene menos de 22 años

‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ de Lana del Rey es el actual número 1 en Reino Unido y Music Week publica un interesante reportaje al respecto. En él, su sello explica cómo se ha llegado a esas 42.000 copias despachadas en 1 semana tan sólo dentro de las islas.

Ben Mortimer, presidente de Polydor, cuenta que Lana les puso el disco en octubre de 2022 y enseguida les encantó. “Era obvio que estaba trabajando en algo especial y hemos estado trabajando desde entonces en el álbum. Es una de las autoras más brillantes del mundo y nos sentimos afortunados de apoyarla”. Por otro lado, Stephen Hallowes del mismo sello, responde una entrevista detallando la estrategia.

Hallowes asegura que la audiencia de Lana del Rey ha crecido mucho en TikTok a lo largo de los últimos 18 meses, citando especialmente el caso de ’Summertime Sadness’. Y se analiza particularmente, porque Lana del Rey no es activa en las redes sociales, salvo en la cuenta de Instagram honeymoon, donde a veces se admiten seguidores y a veces no: “Su comunidad de fans es tan pasional, que el márketing no es tanto sobre lo que ella está retransmitiendo como sobre la manera de fidelizar a sus seguidores. Eso ayuda a mantener un aura de misterio. TikTok ha sido la clave, sin que ella esté particularmente activa ahí”.

Además, aprovechando todos los visuales que tenían para el disco, han trabajado varias versiones con portadas alternativas para vinilo, CD y cassette. Eso sí, recalca que aunque ha habido varias formas de merchandising (collares, fundas de almohada, bombers), no ha habido “ticket bundles” ni discos firmados.

A pesar del éxito del formato físico, Hallowes destaca el éxito del streaming, que ha llevado a 3 de los temas a aparecer en el top 75 de Reino Unido, que habrían sido 5 si las normas lo hubieran permitido (solo 3 temas por artista pueden aparecer en las listas británicas para evitar que gente como Ed Sheeran, Taylor Swift o Drake tome la totalidad de las listas en las semanas de lanzamiento).

Casi lo más sorprendente lo dice al final, cuando concreta que el público que sigue a Lana del Rey es muy joven. Y es que uno esperaría que por la madurez de sus letras y el modo en que sus discos se han convertido en pequeños libros en los que priman los textos sobre la música, su público rondara al menos los 30 años. Aunque solo sea porque hace una década que la cantante empezó a publicar discos.

Pero no: “es increíble comprobar que más del 40% de sus seguidores en Spotify tienen menos de 22 años», asegura. «Una nueva generación de seguidores la escucha. El menos es más en cuanto a contenido y márketing quiere decir que no hemos hecho acuerdos específicos y todos los partners han apoyado el álbum tanto editorialmente como desde el punto de vista del márketing sin que contratáramos anuncios”.

Finalmente explica que con Lana del Rey no piensan en nuevos singles más allá de los adelantos, pero invita a permanecer atentos al show de la artista en Glastonbury para más sorpresas.