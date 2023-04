Albert Hammond Jr deja de tener el rap «en hiatus»

Albert Hammond Jr., conocido sobre todo como guitarrista de los Strokes, tiene nuevo álbum en solitario. El autor de ‘Cómo te llama‘ publicará su disco ‘Melodies on Hiatus’ el próximo 23 de junio y de momento podemos escuchar el primer single ‘100-99’.

Se trata de un tema en colaboración con el rapero americano GoldLink, que se presenta junto a un vídeo dirigido por Angela Ricciardi y Silken Weinberg. Según la nota de prensa, está muy incluido por el hip hop de los 90 que escuchó durante su adolescencia, muy especialmente Dr Dre.

«Años después (de escuchar tanto rap), me vi a mí mismo cogiendo algunas de esas melodías en mis líneas de guitarra, aunque no era obvio para nadie más al estar asociado a una banda de rock. ‘100-99’ era algo que quería hacer con un rapero sobre un beat y una parte de guitarra, y ha sido muy emocionante ser capaz de hacerlo con GoldLink».

Os dejamos con el tema y con el tracklist del álbum, que marcará la continuación de ‘Francis Trouble’ (2018).

01 100-99 [ft. GoldLink]

02 Downtown Fred

03 Old Man

04 Darlin’

05 Thoughtful Distress [ft. Matt Helders and Steve Stevens]

06 Libertude

07 Memo of Hate

08 Home Again

09 I Got You

10 Caught by Night

11 Dead Air

12 One Chance

13 Remember [ft. Rainsford]

14 818

15 Fast Kitten

16 I’d Never Leave

17 Never Stop

18 False Alarm

19 Alright Tomorrow [ft. Rainsford]



