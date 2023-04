A Chlöe x Halle les tocó la mano de Dios, en concreto, la de Beyoncé, cuando hace unos años esta les amadrinó y les fichó en su discográfica. Desde entonces las cosas les han ido muy bien: su segundo disco ‘Ungodly Hour‘ recibió críticas espectaculares y varias nominaciones a los premios Grammy, y Halle va a salir este año en dos películas muy esperadas, ‘La Sirenita’ y ‘El color púrpura’. Chlöe continúa con su carrera musical, aunque con resultados desiguales.

Ni ‘Treat Me‘ ni ‘Have Mercy’, esto es, los dos mayores éxitos de Chlöe en solitario, aparecen en su álbum debut, ‘In Pieces’. Por un lado, se agradece que Bailey haya cuidado el conjunto y no haya querido entregar un «totum revolutum» como lo suelen ser tantos discos de pop y/o R&B. Por otro, es alarmante la ausencia de canciones destacables en ‘In Pieces’, y lamentamos comunicar que los números que está produciendo en Spotify no son nada buenos ni prometedores.

- Publicidad -

Compuesto principalmente durante la pandemia, mientras su hermana Halle rodaba películas, ‘In Pieces’ es un producto de R&B comercial bien atado y producido, pero también genérico. Es digno el single ‘Pray it Away’, un slow jam con influencias del góspel en el que Chlöe reza a Dios para no vengarse de su ex. También es correcto el single con Chris Brown, el artista no-cancelado por excelencia. ‘How Does It Feel’, de hecho, es el mayor éxito del disco, por encima del uptempo ‘Body Do’, que sobresale en el conjunto por sus influencias del freestyle de los ochenta.

Es curioso que ‘In Pieces’ se abre con una breve introducción en la que suenan trompetas cabareteras. Parece emerger en el escenario la próxima estrella del vodevil. No parece casualidad que Chlöe vista un corsé en la bonita portada del disco, muy parecida a la de Weyes Blood del año pasado. Sin embargo, las canciones de ‘In Pieces’ suenan encorsetadas en el mal sentido. Como prefabricadas. Tanto cuando prueban el afrobeat en ‘I Don’t Mind’ como cuando se entregan al R&B clásico de ‘Worried’, no logran su máximo potencial. ‘Cheatback’, la canción acústica, contiene una bonita melodía, pero irónicamente suena muy poco genuina y sincera, y Future ha aportado versos mejores.

- Publicidad -

Chlöe es una gran vocalista, pero parece que Beyoncé poco ha interferido en un repertorio que parece engordado con bonus tracks. Solo así se entiende que una canción tan endeble como ‘Looze You’ haya pasado el filtro. En ‘Told Ya’, Chlöe y Missy Elliott insisten en que son lo más de lo más, pero la canción no transmite su misma fortaleza. Peor aún es que las composiciones que parecen interesantes, como ‘Heart On My Sleeves’, son interludios. Así, ‘In Pieces’ termina sabiendo a demasiado poco.