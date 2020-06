Chloe x Halle / Ungodly Hour

“Nunca pidas permiso, pide perdón”, es la primera frase que escuchamos en la ‘Intro’ de ‘Ungodly Hour’, el segundo álbum oficial de las hermanas Chloe x Halle. Esto las define como artistas, en cuanto a que –como explican en las entrevistas– desde los 10 años han perseguido un apoyo por parte de autores y productores que siempre se les negó por su juventud. Hasta que lograron llamar la atención de nada menos que Beyoncé, que sí supo ver su potencial y las fichó para su sello. Eso obviamente les ha abierto puertas y les ha dotado de un inmejorable altavoz, pero es un error menospreciar su talento y personalidad por ello. Algo que queda plasmado muy claramente en este sucesor de ‘The Kids Are Alright’, que curiosamente se midió en los Grammy 2019 al disco de su patrona y marido, The Carters, como mejor álbum de música urbana contemporánea (categoría a extinguirse). Ganó la jefa.

Como en su debut, y aunque en este caso hayan contado con aportaciones de productores de renombre, ellas han mantenido el control de la obra. Especialmente Chloe, que ha participado en la producción de todos los temas, pero también Halle, como asistente de ingeniería de sonido y firmando la producción de tres cortes. El disco se grabó en el garaje de casa de sus padres (que las animaron a aprender a grabar y producir sus temas, ante la cerrazón de la industria) acondicionado como estudio. Y las Bailey firman también la composición de todos los temas, sin aportaciones externas significativas más allá de Nija Charles (The Carters, Cardi B, ‘Rain On Me’) y Victoria Monét (Ariana Grande). ‘Ungodly Hour’ es pues, pese a las apariencias, un disco de R&B de autor. Autoras, en este caso.

En ese sentido, más que conexiones con la visión del soul contemporáneo de Knowles (que las hay: por un instante casi se diría que el puente de ‘Catch Up’ lo canta la propia Bey), encontramos una perspectiva heterogénea y propia semejante a la de Janelle Monáe. Sobre todo cuando juega a ser Prince (‘Wonder What She Thinks of Me‘, con su adorable instrumentación acústica) o Al Green (‘Don’t Make It Harder On Me’, elegantísima y luminosa). Pero también en números menos ortodoxos, como la angulosa y divertida ‘Tipsy’ o las aspiraciones épicas de ‘ROYL‘.

En todo caso, más allá de similitudes, lo que destaca de ‘Ungodly Hour’ es la capacidad de Chloe x Halle para escapar de las convenciones dentro de unos estilos musicales que hoy día inspiran experimentos interesantísimos pero que con frecuencia caen en lugares comunes. Las hermanas Bailey equilibran ambas facetas con asombrosa pericia, marcándose auténticos numerazos dentro de los cánones, como las irresistibles ‘Do It‘, ‘Busy Boy‘ o una ‘Forgive Me’ que muestra cómo un medio tiempo R&B puede ser apasionado y a la vez poco predecible. Incluso son capaces de tomar el post-UK Garage de Disclosure, co-productores del corte titular, y trasladarlo a un espacio propio. Aunque dudo si es más asombroso eso o que logren sacar de la intrascendencia, con su sutileza y el maravilloso empaste de sus voces perfectamente armonizadas, cortes más predecibles como ‘Baby Girl’ o ‘Catch Up’, single que escapa de la vulgaridad del hip-pop-contemporáneo-con-rapero (Swae Lee).

Quizá el punto más débil (sin ser en absoluto terrible) de ‘Ungodly Hour’ sean unas letras que sorprenden un poco menos, pese a su elogiable discurso sobre autoafirmación, amarse a sí mismas como son y apartarse de relaciones tóxicas con machirulos y traidores (la pillada al “chico ocupado” que envía demasiada fotopolla tiene bastante gracia, eso sí). Pero es algo asumible, dada la juventud (tienen 22 y 20 años, respectivamente) de unas vidas de cierta comodidad en una familia afroamericana de clase media. No me cabe duda que sus experiencias futuras y otras vivencias las procurarán nuevas perspectivas e inspirarán contenidos a las que podrán sacar petróleo. Y que eso las hará crecer como artistas que, desde ya, apuntan muy alto.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘Do It’, ‘Forgive Me’, ‘Busy Boy’, ‘Ungodly Hour’, ‘ROYL’, ‘Wonder What She Thinks of Me’

Te gustará si te gusta: Janelle Monáe, Beyoncé, Ella Mai

Youtube: vídeo de ‘Forgive Me’