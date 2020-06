Chloe x Halle, amadrinadas por Beyoncé, vuelan alto por sí mismas con ‘Do It’

En diciembre de 2013, dos hermanas adolescentes llamadas Chloe y Halle Bailey subían una versión cantada a piano de ‘Pretty Hurts’ que llamaba tanto la atención de Beyoncé que, un mes después, se convertían en un nuevo fichaje del sello de la Destiny’s Child, Parkwood Entertainment. Tras años de trabajo, mientras se afianzan también como actrices –tras participar ambas en la sitcom ‘Grown-ish’, secuela de ‘Black-ish’, Halle será Ariel en la adaptación a acción real de ‘La Sirenita’– y realizan giras junto a su mentora –pudimos verlas tanto en el memorable ‘Formation Tour’ como en ‘On The Run 2’ a su paso por Barcelona–, un EP (‘Sugar Symphony’, 2016) y una mixtape (‘The Two of Us’, 2017), en 2018 llegaba ‘The Kids Are Alright’, un disco debut que mostraba sus credenciales: un R&B en el que prima la elegancia, el cuidado por las armonías vocales, la imaginación en los arreglos que, además, propician ellas mismas como productoras (especialmente Chloe) de prácticamente todos sus temas.

El patrón se repite en ‘Ungodly Hour’, el segundo álbum que Chloe X Halle han publicado este pasado fin de semana, si bien cuentan con más nombres estelares en los beats: Mike WiLL Made-It (Rihanna, Beyoncé, Miley Cyrus), Sounwave (Kendrick Lamar), Boy 1da (Drake), los británicos Disclosure, Scott Storch (Halsey, Dr. Dre) figuran entre los colaboradores del álbum pese a que las hermanas de Atlanta comandan la nave. Si bien esta vez llegan con una mayor confianza y madurez, demostrando una mayor ambición comercial en temas como ‘Forgive Me’ y los singles ‘Catch Up‘ (con Swae Lee) y sobre todo ‘Do It’, el single principal del álbum.

Esta última es nuestra Canción del Día de forma indiscutible. Su magnetismo e inmediatez es inapelable, con esos juguetones “oooh-oooh” y “do it, do it” doblados en el estribillo. Pero la sencillez de ese coro es la punta de lanza de un tema de R&B-soul como mandan los cánones, con intro, estrofas y pre-coros muy elaborados. Y es que casi es tan interesante el fondo sonoro, con diversas capas que dan profundidad al tema: un bajo tan profundo como elástico, unas percusiones chispeantes, y unos adlibs jugosos y elaborados, que dan cuenta de que, incluso en su tema más directo, Chloe x Halle tienen unos estándares de calidad muy altos. En ese sentido, hay un claro reflejo en ellas del trabajo de su madrina Beyoncé, que aparece citada: “I look like Bey” (aunque se acredite “bae” –algo así como “pibón”–, parece una clara alusión) cantan en el primer verso de una letra que habla de salir a por todas para dejar atrás a un ex.





Lo mejor del mes: