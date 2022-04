Entre las novedades del pasado viernes, destacaba el nuevo single de Chlöe. Conocida por el dúo de R&B Chloe x Halle, la cantante va a lanzar este año un disco en solitario que, si la cosa no se tuerce, incluirá el ya conocido ‘Have Mercy’ editado en 2021, y este ‘Treat Me’.

’Treat Me’ es una nueva reivindicación de la que es una de sus mayores influencias, Destiny’s Child, y también de la libertad y el espacio personal. De hecho, la melodía es la clásica de millones de himnos de «supervivencia», petardísima para bien. Otra cosa es cómo se ha desarrollado esta idea. “Sabes que te arruinarías intentando manejarme” y “trátame como yo me trato a mí misma, y sabes que lo hago bien” son algunas de sus sobadas frases mientras por otro lado el estribillo se inunda de “culitos” tanto como su vídeo de “twerking”. Y es que Chlöe ha sampleado aquí un tema llamado ‘Ms New Booty’ de Bubba Sparxxx and the Ying Yang Twins, editado en 2005.

‘Treat Me’ quedará fuera del top 100 en Reino Unido, tras ni pasarse a saludar por las “midweeks”, y su mejor dato es un top 123 en Spotify USA, de cuyo top 200 desapareció en 2 días. Dejan, por tanto, un sabor agridulce algunas sentencias de la canción, como “tienes que enfrentarte a un montón de competencia, tendrás que besar muchos culos” o “estar a mi nivel es difícil». Y es que todo esto viene a ser más o menos lo mismo que Karol G nos contaba en ’BICHOTA’ hace 2 años, solo que haciéndonos llorar de risa.





