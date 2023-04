Reencontrarse en directo con los Hidden Cameras y Owen Pallett en 2023 ha sido una experiencia parecida a viajar en el tiempo. Una sensación similar produce escuchar a sus contemporáneos, los New Pornographers. Lo cual no es malo en absoluto.

El supergrupo canadiense liderado por A.C. Newman se dio a conocer a principios de siglo gracias a discos como ‘Mass Romantics’ (2000) o ‘Twin Cinema’ (2005) y ha seguido publicando álbumes sin descanso. Neko Case ha continuado en la formación, no así Dan Bejar aka Destroyer, que se bajó del barco en 2014. Curiosamente, ‘Continue as Guest’ incluye un crédito de Bejar en el corte inicial, ‘Really Really Light’, pero solo porque el tema incluye trozos de otro tema viejo, inédito, que Newman ha decidido recuperar por las circunstancias que ya te imaginas.

- Publicidad -

‘Continue as a Guest’ es un disco compuesto durante la pandemia, lo que significa que sus integrantes han colaborado de manera virtual. El reto ha sido evidente para los New Pornographers, pues el grupo siempre se ha beneficiado de introducir diferentes perspectivas en sus canciones, aportadas por cada uno de sus integrantes por separado. A.C. Newman es, salvo un par de excepciones, compositor y productor único de ‘Continue as a Guest’, pero se esfuerza para que el disco no suene a proyecto unipersonal o a mero capricho, pues estilísticamente también es variado.

Los New Pornographers siguen fieles a su explosivo sonido power-pop en ‘Continue as a Guest’, que, escuchado hoy, sigue transportando a otra época del indie. Las canciones pueden sonar tan pletóricas como ‘Really Really Light’, un portazo de power-pop que da ganas de correr campo a través; o ‘Wish Automatic Suite’, que cierra el álbum con más melodías alegres. En el medio, ‘Bottle Episodes’ es otra pieza estupenda ajustada al canónico sonido del grupo.

- Publicidad -

Pero Newman agrega diferentes matices a su universo. El músico ha buscado trabajar con sonidos «abrasivos», menos amables, y el single ‘Pontius Pilate’s Home Movies’ explora el sonido anguloso de una Cate Le Bon. El saxofonista Zach Djanikian colabora en este tema y también en el siguiente, ‘Cat and Mouse with the Light’, una lección magistral de tensión suspendida aplicada al pop. Sorprendente es ‘Last and Beautiful’, una excursión a la oscuridad («quiero viajar a los oscuros fines de la tierra, pero no quiero ir solo, por favor, ven conmigo») que evoca las mareas shoegaze de My Bloody Valentine, conscientemente o no. Hay hasta ecos dance-punk en otro de los singles, ‘Angelcover’.

El interés por absorber influencias es típico de nuestro tiempo, y ‘Continue as a Guest’ es un disco que reflexiona a su manera sobre la vida moderna. El título es una evidente referencia a la vida virtual, ‘Pontius Pilate’s Home Movies’ habla de «ventanas» digitales y «menciones» y la letra de ‘Firework in the Falling Snow’ la ha escrito Newman por Twitter con la colaboración de Sadie Dupuis, vocalista de Speedy Ortiz. La pandemia ha llevado a Newman a colaborar con artistas ajenos al colectivo por primera vez, mientras Neko Case vive su momento de gloria en ‘Marie and the Undersea’. Sus coros siguen siendo esenciales en todo el tejido el álbum, pero en este tema la protagonista es ella.