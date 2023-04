Muere Paul Cattermole de S Club 7 a los 46 años

Paul Cattermole, vocalista de la exitosa banda de teen-pop británica S Club 7, ha fallecido a los 46 años, ha confirmado su familia: «Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento inesperado de nuestro querido hijo y hermano Paul Cattermole. Paul fue encontrado ayer, 6 de abril de 2023, en su casa en Dorset y declarado muerto por la tarde».

El texto agrega: «Aunque actualmente se desconoce la causa de la muerte, la Policía de Dorset ha confirmado que no hubo circunstancias sospechosas. La familia de Paul, los amigos y los miembros del S Club solicitan privacidad en este momento».

Por otro lado, S Club 7 ha expresado su pésame en un comunicado: «Estamos verdaderamente devastados por el fallecimiento de nuestro hermano Paul. No hay palabras para describir la profunda tristeza y pérdida que todos sentimos. Tuvimos mucha suerte de haberlo tenido en nuestras vidas y estamos agradecidos por los maravillosos recuerdos que tenemos».

El fallecimiento de Cattermole se produce solo unas semanas después de que S Club 7 anunciara una gira de regreso por su 25 aniversario. Cattermole había confirmado su participación en el proyecto.

S Club 7 se formó en 1998 e, integrado por Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O’Meara, Hannah Spearritt, Rachel Stevens y Paul Cattermole, alcanzó la fama a través de la serie ‘Miami 7’. Entre aquel año y 2002, el septeto colocó cuatro singles en el número 1 de las listas británicas, entre ellos ‘Bring It All Back’, ‘Don’t Stop Movin’ y un ‘Never Had a Dream Come True’ que triunfó a su vez en Estados Unidos. El grupo logró también gran éxito en Europa.

Pese al éxito de S Club 7, sus integrantes lo notaron poco en términos económicos. En 2019, en una entrevista con The Guardian, Cattermole confirmó haber vendido su premio BRIT para saldar una deuda, supuestamente por 60.000 libras.

Cattermole abandonó S Club 7 en 2002, y el grupo se separó en 2003. En 2014 se volvió a reunir por solo un año. La anunciada gira arrancaba en octubre en Liverpool y marcaba la tercera reunión de S Club 7. Se desconoce si seguirá adelante.