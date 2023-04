Nico Miseria moderniza La Odisea con beats en ‘El Periplo del Héroe’

Apodado como «el niño sensible del rap español», Nico Miseria es el poeta más interesante del panorama. Equilibrando letras para reflexionar con un variado apartado musical, que va desde el góspel o el trap hasta el boom bap más puro, Miseria consiguió su primer reconocimiento social importante con ‘El Tercer Verano del Amor’, que presentó alrededor de todo el país. Ahora, ha abordado uno de los temas más clásicos y ambiciosos en su último disco, ‘El Periplo del Héroe’.

El álbum, como toda buena historia clásica, está dividido en tres actos: Mundo real/Propósito, Aventura y Camino de regreso. Además, Miseria ha tenido el detalle de publicar un mapa de todo el disco en su Instagram, en el que aparece donde se enmarca cada canción. Sobre el proyecto, el artista nacido en Ciudad Real ha contado en Twitter que «es por amor a la aventura» y ha aclarado que «en este camino estoy tan insegurx, perdidx y confundidx como vosotrxs».

El manchego presentará su aventura particular el próximo 27 de abril en la sala Independance de Madrid, a las 21 de la noche. La ocasión se tratará de toda una «experiencia interactiva concebida como un híbrido entre tragedia griega y concierto de rap», según se indica en un comunicado.

El manchego realizará temas del nuevo LP como la ecléctica ‘El Censor’, que samplea uno de los mejores temas de Todd Rundgren, o la catártica ‘El Sentido de la Vida’, que rescata el leitmotiv de ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ (‘PARADISE’ de NOT THE TWOS). Además, no podrán faltar temas como ‘Isabel’ o ‘Me Gustas, Es Broma, Pero Si Tu Quieres No Es Broma’, sacados del disco ‘Tercer Verano del Amor’, un antes y un después en la carrera de Nico Miseria.

