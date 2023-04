Susanne Sundfør ve el mundo color de rosa en la maravillosa ‘Alyosha’

La noruega Susanne Sundfør, sin duda la voz favorita de los seguidores de Röyksopp, tiene nuevo álbum preparado de cara a este mismo mes. El 28 de abril sale ‘Blómi’, que significa «florecer» y estará dedicado a su hija, pues en él narra sus experiencias como madre primeriza. Según la nota de prensa, este disco pretende ser un «antídoto contra la oscuridad que domina nuestra cultura hoy». Asegura querer «mostrar que hay otra forma de ver la realidad, si uno se atreve a dar el salto de esperar un mundo más hermoso».

Que las canciones son pura espiritualidad se percibe en maravillas de 7 minutos de duración como el adelanto ‘Leikara ljóð’. El sonido de los pájaros y la naturaleza da paso al canturreo de tan icónica voz, a un señor góspel y finalmente a las cuerdas. El otro gran single que conocemos es ‘alyosha’ y la seleccionamos como «Canción del Día» para este sábado.

Comenzando como una grabación de new age que podría haber firmado Enya, se convierte después en una bucólica producción de amor, primero con la incorporación de una guitarra y después un piano. ABBA podrían ser una referencia. El estribillo no puede ser más descriptivo: «eres tú, eres tú a quien quiero, Alyosha», mientras las estrofas se reafirman en su positividad: «dicen que estaba destrozada, dicen que estaba lloviendo, dicen que el mundo está loco (…) pero no es lo que recuerdo».

1.Orð vǫlu – 3:47

2.Ashera’s song – 3:44

3.Blómi – 4:59

4.Rūnā – 4:46

5.Fare thee well – 4:23

6.Leikara ljóð – 6:47

7.Alyosha – 5:31

8.Ṣānnu yārru lī – 5:44

9.Náttsǫngr – 3:49

10.Orð hjartans – 2:26



