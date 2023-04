‘Drag Race España’ ha vuelto este fin de semana con su tercera temporada. Las 12 concursantes son Bestiah, Chanel Anorex, Clover Bish, Drag Chuchi, Hornella Góngora, Kelly Roller, María Edilia, Pakita, Pink Chadora, Pitita, Vania Vainilla y Visa, además de The Macarena, primera expulsada de la primera edición, que ha sido repescada. Repasamos algunos pros y contras del estreno de la tercera edición de ‘Drag Race España’.

Lo mejor

El elenco, otra vez

El elenco de ‘Drag Race España’ promete regalarnos personajes tan memorables como los de las pasadas ediciones. La gracia de Pink Chadora, la pasión de Visa, la presencia de Chuchi, la malicia de Chanel Anorex, el desparpajo de Pitita, la adorabilidad de Clover Bish, la primera mujer cis de Drag Race España… Ardemos en deseo de comprobar qué relaciones se crean en el concurso en esta nueva edición, de qué manera todas estas personalidades tan arrolladoras se entremezclarán.

El drag como arte

A la gente que opina que el drag es solo una parodia de las mujeres le vendría muy bien ver un capítulo de ‘Drag Race España’. Aunque solo sea para explicar por qué una mujer cis haría drag si solo se está, supuestamente, humillando a sí misma. Nadie a quien le interese mínimamente el drag pensaría semejante tontería: aquí hay buenas voces, talento para el pole dance, el baile y la comedia, diseños de vestuario espectaculares, entre la tradición, el futuro y todo lo que hay en medio; coreografías que dejarían en una silla postrado a cualquiera, algunas realizadas encima de patines… En el drag hay arte para aburrir y el elenco de ‘Drag Race España’ vuelve a demostrarlo.

La marca España

Un vestido de jamón serrano, uno de la «corrupción española» hecho con bolsas de basura llenas de billetes, la «Violeteta», comedias de enredos a lo ‘Historias de matrimonio’ y por supuesto la figura de la flamenca han desfilado por la pasarela de ‘Drag Race España’ en la categoría ‘Spain is different’, una apropiación del lema de Manuel Fraga con la que nos íbamos a topar tarde o temprano. Como comentó mi compañero Sebas en la reseña del final de ‘DRE2’, la cultura de España es una mina de oro para las artistas drag y lo mejor es cuantísimo de esta cultura queda todavía por explotar.

El jurado

La sensatez de Supremme Deluxe, una presentadora definitivamente excelente, inmejorable; el carisma de Javier Ambrossi y Javier Calvo y los estilismos imposibles de Ana Locking, la persona más feliz de España, vuelven a configurar un jurado fantástico pese a las antipatías que -naturalmente, no se puede caer bien a todo el mundo- generen en algunos. A Paco León, la persona invitada, se le ha notado algo desubicado por alguna razón, pero las intervenciones de todos ellos han seguido ofreciendo más buenos ratos de comedia suis generis imposibles de disfrutar en ningún otro programa.

Lo peor

El ritmo

Si algo salvaba a ‘Drag Race España’ de ser otro ‘Masterchef‘ (Dios me perdone por comparar Drag Race con el programa más «toxic» de la televisión española) es que no se hacía largo. Hasta ahora. Vale que 12 concursantes dan para mucho, pero la falta de variedad en las actuaciones de ‘Supremme Eleganza Talent Extravaganza’, con más números musicales que en Operación Triunfo, ha alargado demasiado un capítulo que podría haber sido más ameno. Eso sí, la adaptación al español de ‘Dancing On My Own’ de Robyn ha sido un puntazo, y en modo balada. Bailando a mi bola: himno.

El desnivel en las actuaciones

En ‘Drag Race España’ ha habido nivel. Sigue habiendo nivel. Es una de las ediciones internacionales más admiradas. Es evidente que las 12 concursantes tienen un talento descomunal y que tanto dentro como fuera del concurso son estrellas (bueno, algunas más que otras, así es el mundo). Sin embargo, en el primer capítulo de la tercera temporada los fallos de vestuario y maquillaje han abundado. Corsés al descubierto, un relleno de paquete asomando, vestidos que parecían más bien de «Art Attack» por mucho que el drag venga precisamente del DIY… Detalles que el público casual puede no haber notado, pero que el jurado no ha dejado pasar.

El jurado

El jurado siempre tendrá sus aciertos y desaciertos. En el estreno de la tercera temporada de ‘Drag Race España’ algunas valoraciones han patinado tanto como Kelly Roller a punto de comerse el suelo durante su actuación. El bottom de Chuchi y María Edilia no ha tenido sentido porque The Macarena… bueno, she was there. Sorry pero para ver un show trash de Christina Aguilera, me voy a un concierto de Christina Aguilera. Chuchi por ser canaria no tiene por qué montar un Circo del Sol en el escenario, pero con esa vara la ha medido el jurado. María Edilia ha sido finalmente la expulsada, pero ojo, parece que hay repesca.