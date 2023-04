El último programa de Masterchef, emitido este lunes 10 de abril, acabó con una intoxicación masiva que afectó a los comensales del Oceanogràfic de Valencia, en cuyos exteriores se ha rodado el episodio.

Irene, una de las personas intoxicadas, ha revelado vía Twitter que «de 70 personas, más de la mitad» sufrió indigestión tras ingerir la comida cocinada por los concursantes de Masterchef. La chef Rakel Cernicharo había pensado el menú como «tributo a la vida marina».

En uno de los mensajes, Irene ha compartido una imagen de ella con otras compañeras que también se han visto afectadas: «Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días». La empleada del Oceanogràfic asegura que, tras la intoxicación, no pudo ir a trabajar durante tres días.

En otro mensaje, Irene detalla: «Mi empresa informó a MasterChef de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido pero la cosa no llegó a nada. Esto lo escribo aquí porque ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas. Además, lanza un último mensaje: «Gracias MasterChef por la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida. Ya que estamos os animo a investigar un poco más también la relación de MasterChef con la ganadería intensiva. Besis!»

Masterchef ha pedido disculpas públicamente por el incidente y ha insistido en que se trata de «un caso absolutamente excepcional en estos 11 años de Masterchef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen».