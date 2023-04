‘Las plantas se están muriendo’ es el posible himno de Bueno Perdona

Bueno Perdona es una banda de noise pop, del sur, afincada en Madrid, formada por 5 amigos llamados de Teresa (voz), Joaquim (voz y sintes), Fer (batería), Juanma (voz y guitarra) y David (bajo).

Su EP de debut recibe el nombre de ‘Pocas Cosas En Mucho Tiempo’, con temas más próximos al ruidismo y otros más pop. ‘Metro Madrid’ podría ser una producción de los primeros Planetas. ‘Reproches y polen’, de Los Romeos, más bien.

Por otro lado, tienen una versión de ‘Toma mucha fruta’ de Bom Bom Chip. Es decir, no son unos puretas de Ride, My Bloody Valentine y Slowdive.

Su canción más inmediata recibe el nombre de ‘Las plantas se están muriendo’, quizá te suene de su paso por nuestra playlist Sesión de Control, y está llena de humor y costumbrismo. Alguien que no riega las plantas. Alguien que no responde los mensajes. Alguien que produce una «aniquilación». Alguien que deja morir el amor: «Una vez a la semana me dijiste / yo te juro que fue así cómo lo hice / fue una aniquilación desde el salón al comedor».

Una idea sencilla que, acompañada de la melodía adecuada, es infalible y tiene visos de himno generacional. Bueno Perdona actúan el 22 de abril junto a los alicantinos La Jetée en el Café La Palma de Madrid.