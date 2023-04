‘Stargirl Interlude’ acaba de superar los 500 millones de reproducciones en Spotify. La canción de The Weeknd y Lana del Rey contenida en ‘Starboy‘ dobla en streamings a otro dúo de ambos: ‘Lust for Life’, contenido en el disco homónimo de ella. En cualquier caso, «Stargirl» asienta así su condición de interludio más reproducido en esta plataforma, lo cual es casi lo mismo que decir que es el interludio más popular de todos los tiempos.

Y es que ha sido en las últimas 2 o 3 décadas cuando esta forma de corte ha proliferado, sobre todo vinculado a la cultura hip hop. Si decimos «interludio» enseguida pensamos en Kanye, Drake y Missy Elliott, desde los tiempos de ‘Show ‘Em Whatcha Got’ de Public Enemy. Primero porque los discos en torno a los 90 gustaban de durar 1 hora larga como para aprovechar los 74 u 80 minutos posibles de un CD. Y después, efectivamente en la era Spotify, para rellenar y conseguir puntos de streaming con muy poco esfuerzo, cuando el hip hop ya era el nuevo pop.

Son varios los medios que han publicado listas con los mejores interludios de la historia. Casi no hay rastro de música entre los 50 y los 80, salvo alguna excepción tan cristalina como ‘Monday Will Never Be the Same’, una canción a piano de Hüsker Dü de 1984. O la sublime ‘Bron-Yr-Aur’ de Led Zeppelin (‘Physical Graffiti’, 1975).

Al principio de la industria, el 7″ mandaba, con lo cual no había interludio posible. Después, en la era de las canciones de relleno, parece que la industria tardó en contemplar esta posibilidad. Pero también cabe el debate sobre lo que es un interludio, porque la definición de la RAE, concentrada en la música instrumental, no nos vale.

A menos que la pista lo indique expresamente, como es el caso de ‘Stargirl Interlude’, hay veces que el interludio parece definirse precisamente por ser el único instrumental entre un montón de canciones cantadas, como ‘New Orleans nº 1’ de R.E.M., en ‘Automatic for the People’, lo que suena entre ‘Everybody Hurts’ y ‘Sweetness Follows’. ¿Pero era ‘Frosti’ de Björk un interludio en ‘Vespertine’ o una canción con desarrollo y melodía propios que ocupaba un lugar de hecho más importante que otras canciones del disco? ¿’Pet Sounds’ casi al final de ‘Pet Sounds’ de Beach Boys era un interludio o simplemente la penúltima pista, e instrumental?

Otras veces parece simplemente una canción sin terminar, como ‘Birthday Cake’ de Rihanna. Es difícil determinar qué es un interludio y qué no en el Álbum Blanco de los Beatles, con varias canciones en torno al minuto de duración. Tampoco luce exactamente como un interludio ‘Fitter Happier’ en ‘OK Computer’ de Radiohead, pues su texto robotizado es imprescindible para comprender el disco.

Claro que lo mismo es un error de base asociar «interludio» con «irrelevancia». Han sido demasiados los años de pistas innecesarias que más que aportar, estorbaban. Nada que ver con la buena selección de Billboard, en la que comprobábamos cómo pequeños temas de Marvin Gaye, The Stone Roses, Boards of Canada, DJ Shadow, Daft Punk… nos ayudaron a comprender algunas de sus obras maestras con pequeñas ideas sonoras. 50 pistas y 65 minutos de buena música.