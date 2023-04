Nuestro Disco de la Semana es el debut largo de Kara Jackson. ‘why does the earth give us people to love’ sucede a un EP de 10 minutos que la poeta de Illinois publicaba hace 4 años.

La mejor manera de adentrarse en dicho disco quizá no sea a través de los singles, temas más populares o el principio del álbum. Es en su segunda mitad donde duele de verdad, cuando suenan pistas como ‘rat’, ‘curtains’ o el tema titular, que seleccionamos como “Canción del Día” hoy. Sirva como pista este comentario de Youtube: «acabo de perder a un amigo, y esta canción me ha hecho llorar».

El disco ‘why does the earth give us people to love’ habla de la muerte porque la canción homónima está dedicada a una amiga que murió a los 17 años. Kara Jackson se pregunta ahora “por qué el mundo nos da gente a la que amar para luego arrebatárnosla”. Desde su sencillez, apela a otras grandes preguntas de la historia del pop, entonadas con tanta frustración y dolor como ‘Why Does It Always Rain On Me?’ de Travis o ‘Why Does My Heart Feel So Bad?’ de Moby.

Pero esta es una composición de cantautor. De cantautora en este caso, en la que solo la voz y la guitarra habrían bastado para encogernos el corazón. “He enterrado a viejos y jóvenes, he visto torres caer, simplemente estamos esperando nuestro turno. ¿A esto lo llamamos vida?”.

Tras las estrofas y los estribillos, la canción cambia de melodía para añadir un tercer verso demoledor en el que Kara Jackson se deshace (“he entrenado a mis córneas para no llorar, pero no obedecerán esta vez”) y recuerda su adolescencia con su amiga, que sufrió cáncer. “A la edad de 17, tus rodillas eran más débiles que una sábana / Y yo ya no podía creer / La vista de ti se iba desvaneciendo / íbamos a formar una banda / robando la furgoneta a mis padres / Tuve que actualizar mis planes / La línea de la vida estaba escrita en nuestras manos”.

Solo en el último minuto y medio de la canción, aparece una batería pero como apagada, como si intentara hacernos arrancar, pero no pudiera; y sobre todo una sublime sección de cuerdas, a cargo de su colega Sen Morimoto. Para entonces, si esto fuera una producción de Nick Drake sería ‘Day Is Done’. Si Kara Jackson fuera española podríamos añadir la desesperanza de ‘Walking Alone’ o ‘Solo’ de Los Brincos.



