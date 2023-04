Turian Boy: «‘Back to Black’ reúne todo lo que debe tener una masterpiece»

Turian Boy, es decir, el joven Álex Vidal, ha trabajado para gente como Bearoid, Borja Niut o Gume. Es músico de acompañamiento de valverdina o François, y también prepara a largo plazo un disco en el que deberían ir sus colaboraciones con gente como Stephen Please o Flavia Marsano. Además, con VLEX y las sesiones IRL ha creado un espacio de vanguardia por el que ya ha pasado gente como LVL1 y Teo Planell.

Su música cuenta con referencias como AG Cook, Mura Masa o Yung Lean, así que es toda una sorpresa que, cuando le hemos preguntado sobre qué quería hablar en nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic, su respuesta ha sido una sorpresa. Turian Boy se ha revelado como un fan total de Amy Winehouse, pese a que la descubrió una vez que la artista ya había muerto…

¿Por qué has elegido hablar de Amy Winehouse en esta sección?

Amy fue un punto muy importante en mi vida y en mi manera de expresarme artísticamente. Fue un paso ver cómo alguien podía expresarse tan intensamente y sin filtros sobre lo que sentía. A partir de ahí cambió mucho mi forma de entender la música y lo que me gusta de ella, sobre todo en las letras. Seguramente es una de mis artistas favoritas ever y de las que más me han influenciado a la hora de enfocar mi trabajo.

¿Cuándo y de qué forma la descubriste?

La verdad que no recuerdo exactamente el momento, pero cuando me enganché profundamente de ella ya fue años después de que muriera. Yo tendría 20/22 años. Evidentemente de pequeño escuchaba hablar de ella y de su vida pero en ese momento no escuchaba su música. Cuando conecté con ella fue algo muy importante en mi vida: me pasaba horas viendo sus directos y de qué formas tan diferentes interpretaba las canciones en cada uno de ellos.

¿Cuál es tu canción favorita de su carrera y por qué?

Pues no es fácil, pero creo que tengo más o menos claro que es ‘Tears Dry On Their Own’. Es increíble todo lo que transmite. Y cuando se publicó la original ya… Son 2 moods diferentes y plenos, creo que es una canción, como muchas suyas, que te llenan completamente el alma, y pueden cambiarte el mood en un segundo. La versión lenta y orquestada es magnífica. Y además siempre tengo en mi mente cómo ella la cantaba en directo, deslizándose por el tempo y jugando con la canción todo el rato, es muy estimulante ver cómo dominaba eso.

‘Back to Black’ está asumido como su mejor disco. ¿Estás de acuerdo? ¿Algún detalle que quieras destacar de él a nivel arreglos, letras, alguna parte de la interpretación vocal, algún detallito sobre ‘Back to Black’ que podría habérsenos escapado?

‘Back to Black’ es un disco que reúne todo lo que debe tener una masterpiece. La narrativa y las letras son íntimas, sinceras, desgarradoras y directas. Si además lo juntas con un nivel de composición e interpretación exquisitos, pues poco se puede decir. Yo, cómo no, me obsesioné con Salaam Remi y Mark Ronson. Sus producciones dejan el espacio para Amy y a la vez hacen que brille. El uso de elementos del jazz y soul, el rollo Billie Holiday y Motown, esos toques reggaes que le encantaban a ella… llevado al momento en el que se produjo, tiene una esencia que hace que el disco sea atemporal. Este sin ninguna duda sería uno de mis top 3 discos favoritos ever.





Hay gente que reivindica ‘Frank’ por su mezcla de R&B y jazz. ¿Hay algo en él que te haya marcado especialmente?

La verdad que ‘Frank’ es un gran disco y la influencia de este en el neo-soul británico se ve en todas las artistas que han hecho este estilo durante los últimos 20 años. Creo que es un disco mucho más R&B, donde se la ve a ella investigar e ir avanzando en su propio conocimiento de su forma de interpretar y componer.

«Podría discutir si ‘Lioness’ es mi disco favorito de ella»

Y en cuanto a su disco póstumo, ¿algo que reivindicar?

No es un disco que se pueda poner al nivel de ‘Back to Black’ en cuanto a obra completa porque no lo es. Pero a mí es un disco que me encanta, incluso tiene temas que me gustan más que temas de ‘Back to Black’. Permite ver a otra Amy, menos oscura y, ver cómo baila sobre las canciones, como con ‘Our Day Will Come’… uf, increíble. Recuerdo quemar este disco cuando iba en coche a la universidad y romantizar mi vida y llorar tanto de felicidad como de tristeza. Podría discutir si es mi disco favorito de ella.



Realmente Amy Winehouse tiene una producción muy escasa. ¿Crees que eso ha contribuido a alimentar cierto aura de mito?

Evidentemente si ahora tuviéramos 6-7 discos de ella, el interés y la calidad en la obra, y sobre todo el contexto y el avance de las corrientes harían que fuera diferente su figura. No se le quitaría nada de valor, pero claro, si haces una obra maestra + 2 discos increíbles únicamente, y le sumas toda su vida y universo personal, pues la figura de Amy queda como un mito, que es lo que fue. ¡Para qué mentir!

Por otro lado, el número de oyentes mensuales (solo 14 millones, a duras penas está en el top 500 de Spotify) es la viva imagen de que tales cifras no retratan qué artistas han sido un mito y quiénes no. ¿Qué piensas de todo esto y de la obsesión por las cifras de Spotify?

Ufff, la verdad es que me importa bien poco esto. Demasiado capitalista para mí todo el tema de escuchas y valorar por las escuchas. No me interesa.

«Demasiado capitalista para mí todo el tema de escuchas y valorar por las escuchas. No me interesa»

En principio no te habríamos adivinado fan de alguien que hacía soul clásico, R&B, música jamaicana… como Amy. ¿Qué crees que pensaría ella de producciones tipo ‘dame 1 señal‘?

La verdad, no tengo claro que le gustara (risas) No me importaría tampoco. No sé si en un año a mí mismo me seguirá gustando. La verdad, no tengo demasiado apego. Todo lo que hago lo veo más como un camino y un aprendizaje y me gusta disfrutar de él.

¿En qué parte de tu música crees que podemos sentirla más? ¿Quizá en el rollo de picar una guitarra de ‘tan bien’?

Básicamente en los estilos que estoy haciendo últimamente no se palpa tan claramente, pero mi forma de producir y de enfocar producciones tanto propias como ajenas, tienen mucho de su influencia y de cómo ella sabía moverse por sus propios temas. El dominio del tempo, melodía, letra… era increíble en discos pero sobre todo en directo. Eso es algo que siempre intento tener en cuenta y transmitir cuando trabajo con artistas. Además, su forma de escribir letras me cambió la forma de entender esto. Ella era muy real, muy sincera y muy directa, iba sin rodeos y eso me marcó para siempre.

«No me importaría no gustar a Amy. Todo lo que hago lo veo más como un camino y un aprendizaje»

¿Alguna cosa sobre tu futuro que quisieras anticipar?

Sinceramente, entre todos mis proyectos (IRL, Vlex) y todas las producciones a otras artistas, mi proyecto me cuesta desarrollarlo. Necesito ese espacio de calma para poder generar algo que de verdad me interese. Pero tengo muchas ganas de sacar cosas en las que estoy ya trabajando con artistas que me encantan. Este año seguro saco un par de cosas más :)