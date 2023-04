Parte de la redacción evalúa ‘Like Crazy’, el éxito de Jimin, de BTS.

«Jimin continúa entre lo más oído en el mundo con ‘Like Crazy’. Puede que esté riendo último: su caída en el Billboard ha podido ser histórica, pero la canción se resiste a abandonar el top 50 global de Spotify. Su sonido de synth-pop nocturno trae a la mente los nombres típicos -The Weeknd, Kandinsky, Roosevelt- pero ‘Like Crazy’ agrega una extraña melodía de arpa a la ecuación que la hace particularmente interesante, y cuando Jimin canta que está «perdido en las luces», el paisaje sonoro te absorbe con él y te adentra a esa noche intoxicada en la que nada más importa que bailar hasta el amanecer.

- Publicidad -

Una profunda melancolía -provocada por haber perdido un ser querido- habita en la melodía de esta estupenda canción que tampoco escatima en misterio («tengo miedo de que todo va a desaparecer» parece una frase de Baudrillard o de Mark Fisher) y que logra ser tan embriagadora en su retrato de una noche de hedonismo teñida de dolor como solo el mejor pop consigue». Jordi Bardají

«Jimin sigue avanzando sus canciones en solitario, y los fans de BTS las reciben encantados. ¿El resto del mundo? No está tan claro, a juzgar por la caída histórica de la que hablábamos hace unos días. ‘Like Crazy’ no solo no ofrece absolutamente nada nuevo, sino que carece de emoción alguna, por mucho que el cantante haya querido asociarla a la película homónima protagonizada por Jennifer Lawrence (reclutando a Shelby Young para recrear diálogos). Ahora que están saliendo tantas “canciones” creadas por IAs, algunas de ellas mezclas imposibles como Taylor Swift e Ylenia Padilla, me dices que ‘Like Crazy’ es una de ellas y me lo creo perfectamente.

- Publicidad -

Por supuesto hay muchísima gente imitando a The Weeknd, y por supuesto Tesfaye no ha inventado los sintes, pero nada en la producción de Pdogg y GHSTLOOP (ambos vinculados a BTS) hace pensar que esto no sea un trabajo de clase de alguna uni privada en la que le hayan dicho al alumno “hazme algo tipo The Weeknd”. Pero sin la gracia melódica y sin el ojo en las letras que puede llegar a tener The Weeknd, claro». Pablo Tocino