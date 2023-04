‘Moonlight’ es el nuevo gran hit de Kali Uchis

Kali Uchis ha publicado este año un álbum notable. ‘Red Moon in Venus’ fue en su momento nuestro “Disco de la Semana”. En su semana de lanzamiento apostábamos por el single ‘I Wish You Roses’ como el mejor tema del largo, pero es finalmente ‘Moonlight’ el que se ha llevado el gato el agua. El tema estrena vídeo y ha llegado tras muchos esfuerzos al top 50 del Global de Spotify. Superará los 100 millones de streamings a diferencia de las otras pistas del álbum.

Nuestra “Canción del Día” hoy es una de las producciones más sensuales de Kali Uchis. La ha realizado junto a Benny Blanco, Cashmere Cat y Leon Michels. Y tal circunstancia es aprovechada por la artista para recrearse en ello en un vídeo lleno de coches y capós, chorros de agua y poca ropa. También la Luna, presente en el título del disco, tiene un peso fundamental, con una simbología clara.

Aunque este es el disco en inglés de los dos que Kali Uchis pretende sacar este año, reluce particularmente la frase “Veo una muñeca cuando miro en el espejo, kiss, kiss”, mientras el gancho fundamental del tema es ese inicio de estribillo en que dice que simplemente quiere retozar con su amante. Una canción sencilla -no es su producción más ambiciosa- que no obstante va a encontrar su lugar este próximo verano entre las preferencias del público.



