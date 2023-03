Kali Uchis, sola pero «chill», en el primero de los 2 discos que saca este año

Kali Uchis afianza ese sonido paradisíaco que le hemos escuchado en discos tan recomendables como ‘Sin miedo‘. En 2022 nos embriagaba su single bailable ‘No hay ley’, definitivamente una de las Mejores Canciones de 2022, pero ese tema no forma parte de la nueva era que se abre esta semana con el lanzamiento de su tercer disco, ‘Red Moon In Venus’, que sale este viernes 3 de marzo y es nuestro «Disco de la Semana».

Recordaréis que la artista preguntó a sus fans hace tiempo en las redes sociales si preferían que saliera antes el disco en inglés o el disco en español, pues tenía ambos preparados. Finalmente ha ganado el primero. Según la larga entrevista, tipo «perfil», que ha publicado Pitchfork, el disco en español saldrá más adelante durante 2023 y será más bailable. ‘Red Moon In Venus’ es tan «chill» como hemos escuchado en sus adelantos: el reciente ‘Moonlight’ y ‘I Wish You Roses’, que es nuestra «Canción del Día».

Ya desde el primer momento Kali Uchis desvelaba la temática: «Esta canción trata de dejar marchar a la gente con amor. Puede tratarse de un amigo, un amante u otra persona, pero la idea es celebrar la liberación de personas de tu vida, sin resentimientos ni rencores». Es por eso que la canción devanea entre la tristeza por lo que se ha acabado y el confort que ofrece la producción, 100% Uchis.

«Nunca pensé que podría estar sin ti / Te deseo amor, te deseo lo mejor / Te deseo flores, mientras puedas olerlas», canta Kali Uchis en inglés, como decimos, en medio de una producción que suena perfecta para el vocabulario desplegado en la canción. Jardines, pétalos y sábanas arman esta fantasía en la que no falta tampoco la obligada referencia a las “espinas”. Aparecen en su vídeo de corte surrealista todo tipo de relaciones entre Kali Uchis y las flores, lo que incluye una referencia muy clara a ‘American Beauty’.

En cuanto al título del disco, Kali Uchis expresa en la nota de prensa que «es una expresión ardiente y atemporal de deseo, desamor, fe y honestidad, que refleja la divina feminidad de la luna y Venus. La luna y Venus trabajan juntos para que los aspectos clave del amor y la vida doméstica funcionen bien. Este trabajo representa todos los niveles del amor: liberar a las personas con amor, atraer el amor a tu vida y el amor propio. Muchos astrólogos creen que la luna de sangre puede hacer que tus emociones den un giro, y eso es lo que me pareció que representaba mejor este trabajo».





