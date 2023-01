Kali Uchis ha lanzado su primera canción de 2023, la tranquilizante ‘I Wish you Roses’. Después del lanzamiento de ‘NO HAY LEY’ en 2022, que además fue incluida en nuestra lista de ‘Mejores Canciones de 2022’, ‘I Wish you Roses’ llega como el segundo single en solitario de Kali Uchis desde el lanzamiento del aclamado ‘Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)’.

En abril de 2022, Uchis reveló que sus siguiente dos discos estaban terminados, y que uno sería en español y otro en inglés. La lógica dice que ‘NO HAY LEY’ estaría incluida en el disco en español, mientras que este último sencillo pertenecería al disco en inglés, aunque no tenemos confirmación por parte de la artista estadounidense-colombiana.

En una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, Uchis contaba que ‘I Wish you Roses’ estaba inspirada por el sentimiento de una separación amistosa: «Una de mis grandes inspiraciones era una canción que solía escuchar de pequeña, ‘I Wish You Love’ de Joe Bataan, y desde entonces siempre he pensado que era algo precioso porque escuchamos demasiadas canciones sobre eso, el rencor o el deseo de venganza o el deseo de que las cosas hubiesen funcionado».

El videoclip que acompaña el tema está dirigido por Cho Gi-Seok, un artista surcoreano, e incluye numerosas imágenes florales, totalmente acordes tanto a la música como a la letra de la canción, en la que Uchis canta: «Te deseo rosas, mientras las puedas oler».

