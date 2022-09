Kali Uchis colaborará con Ariana Grande tras el rodaje de ‘Wicked’

Kali Uchis ha revelado que una colaboración con Ariana Grande podría hacerse realidad. Durante un directo en TikTok, la cantante estadounidense-colombiana anunció que ella y Ariana Grande comenzarían a trabajar en un single conjunto una vez que esta terminase de rodar la adaptación cinematográfica del musical ‘Wicked’, que cuenta una historia paralela a lo ocurrido en ‘El Mago de Oz’.

La revelación se dio cuando un fan le preguntó a Uchis cuándo iba a trabajar con Grande, a lo que la cantante de ‘telepatía’ respondió: «Ella no está grabando nada ahora porque está trabajando en sus películas. Dijo que cuando acabase de hacer eso íbamos a trabajar. Estoy emocionada por ello».

Esta noticia llega meses después de que Ariana Grande dijese que no había empezado a trabajar en su séptimo disco por estar ocupada con ‘Wicked’, en la cual interpretará a Glinda, la Bruja buena del Sur. La primera parte de la película será lanzada en 2023, mientras que la segunda se espera que llegue en 2024. Por otro lado, Kali Uchis habló con Variety recientemente y confirmó que estaba trabajando en dos álbumes: uno en español y otro en inglés.

Kali Uchis says she’s planning to collaborate with Ariana Grande in the future:

“She said that when she’s done with [her ‘WICKED’ movie stuff] we are going to work. So I’m excited for that.” pic.twitter.com/e9XxjYoXPj

— Ariana Grande Today (@ArianaToday) September 11, 2022