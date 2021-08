Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj recuerdan ‘Bang Bang’ diferente

‘Bang Bang‘ de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj fue uno de los mayores éxitos de 2014. Este 28 de julio se han cumplido 7 años desde su lanzamiento y Jessie J, la artista principal de la canción, que fue el primer single de su tercer álbum de estudio, ‘Sweet Talker’, ha hablado sobre ella en una entrevista, desatando una extraña polémica con una de las artistas invitadas.

En Glamour, Jessie J ha dicho que ‘Bang Bang’ es el mayor éxito cantado por varias artistas femeninas desde ‘Lady Marmalade’ y reconocido que, sin Nicki ni Ariana, «no habría sido el éxito que fue». También cuenta que Max Martin escribió la canción, la cual le llegó hecha, y que Nicki Minaj pidió colaborar en ella después de escucharla. Y aquí es cuando las cosas se han torcido.

Nicki Minaj ha contestado a las declaraciones de Jessie en Twitter, dirigiéndose a ella directamente para desmentir que pidiera participar en la canción. «El sello me lo propuso, yo acepté y me pagaron por ella». Nicki quiere desmontar la idea de que «voy por ahí fisgoneando canciones» cuando es ella la artista a la que reclaman en todas partes.

Pero la cosa no acaba aquí. En Instagram, Jessie J se ha disculpado con Nicki por haber contado una historia errónea de ‘Bang Bang’ y ha dicho que «alguien en el sello me debió tomar el pelo porque me dijeron que querías colaborar en ella». También ha recibido un DM de Ariana Grande aclarándole que fue ella quien escribió la canción y no Max Martin.

En el mismo post, Jessie aboga por no tomarse las cosas tan en serio, aludiendo al mensaje de Nicki, a la que se percibe molesta por la asunción de que va pidiendo canciones por ahí, y le pregunta «dónde empezó esta extraña energía que hay entre nosotras». Jessie acompaña su mensaje con varios memes y un vídeo en el que aparece Nicki «usándome como si fuera una barandilla» durante una actuación.

Curiosamente, con Ariana ya había hablado previamente, tal y como cuenta en la entrevista de Glamour. Jessie le propone colaborar de nuevo y Ariana contesta: «si lo hacemos tiene que ser mejor que ‘Bang Bang'», a lo que Jessie replica: «no sé». ¿Ariana no cree que ‘Bang Bang’ sea un hit? ¿La considera una composición de segunda? Desde luego, las tres artistas involucradas parecen recordarla de manera completamente diferente…