Kali Uchis anuncia un disco en inglés y otro en español

Han pasado dos años desde el último disco de Kali Uchis, ‘Sin miedo (del amor y otros demonios)‘, uno de los mejores discos de 2020. Y uno desde el viral en TikTok de uno de sus temas, ‘telepatía’, que lo aupó a los 600 millones de streamings en Spotify, el que puede ser el tema más popular de toda su carrera.

Últimamente hemos visto a Kali Uchis colaborando con Ozuna o con Amaarae en el remix de la notable ‘SAD GIRLZ LUV MONEY’. Pero la cantante no ha parado quieta y tiene ya terminados, no uno, sino dos discos de estudio.

Así lo ha comunicado a través de Twitter, añadiendo que uno de sus nuevos discos estará en inglés y otro en castellano. Además, ha dado a elegir a su público si quería primero el lanzamiento en inglés o primero el lanzamiento en español. Y aunque la pregunta la ha lanzado en inglés, son más aquellos que han elegido que primero salga el disco en español. El público de la cantante mitad colombiana mitad estadounidense lo tiene claro. Ahora sólo queda esperar si ella obedece, si la consulta era vinculante y, sobre todo, si realmente no encontraremos ni una palabra en inglés en el disco en español, y ni una palabra en español en el disco en inglés. Justo ‘telepatía’ alternaba ambos idiomas con total naturalidad.

My third album & the next are both finished, one is an English album one is a Spanish album ¿what my kuchis want first ?

— KALI UCHIS (@KALIUCHIS) April 21, 2022