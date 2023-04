La preocupante sequía que ha asolado España en los últimos meses parece tomarse un breve respiro. En Murcia, una tromba de agua inesperada acompañada de fuertes vientos ha obligado a WARM UP Festival a desalojar el recinto de La Fica cuando acababa de arrancar su segunda jornada. Temples se encontraba actuando en el festival en torno a las siete de la tarde cuando ha empezado a diluviar.

WARM UP ha anunciado el desalojo del recinto y se encuentra estudiando la situación por una posible cancelación del evento: «En cuanto pare de llover evaluaremos la situación y os informaremos. KEEP CALM!» ha comunicado en redes sociales. En la jornada del sábado de WARM UP están confirmados también Franz Ferdinand, Moderat, Viva Suecia, Amaia o Guitarricadelafuente.

En Twitter circulan imágenes de los asistentes a WARM UP empapados por la lluvia y abandonando el recinto. Una imagen curiosa la comparte el periódico La Verdad, la de un grupo de festivaleros quedados en ropa interior que esperan en el interior de una lavandería a que se seque su ropa.

WARM UP ha arrancado este jueves y JENESAISPOP se encuentra entre los medios asistentes. Ojete Calor, Miss Caffeina y Kasabian han ofrecido los conciertos del día inaugural.

Impresionante tromba de agua en el @WARMupfestival de Murcia. Estos son solo los primeros minutos. Lleva lloviendo 10 muchísimo. pic.twitter.com/R8EyIyNe7B — Javier Ruiz Martínez (@JRuizMz) April 29, 2023

