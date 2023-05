Paul Stanley de KISS se hace un lío opinando sobre la niñez trans

Paul Stanley, cantante y miembro fundador de KISS, ha decidido opinar en Twitter sobre la identidad de género de los niños, la niñez trans y sus padres. A Stanley le preocupa que los niños empiecen «jugando» con los pronombres y terminen en un quirófano. O algo así. Veamos qué ha dicho.

El mensaje de Stanley empieza diciendo que «hay una GRAN diferencia entre enseñar a ser tolerante y normalizar o incluso alentar a los niños a que participen en un estilo de vida que les confunde y les hace cuestionar su identificación (sic) sexual como si esta fuera un juego, y algunos padres lo permiten». Stanley afirma que «HAY personas que en la edad adulta deciden que necesitan someterse a una operación de reafirmación de género», pero se muestra en contra de «convertir esto en un juego, y de que los padres lo normalicen como si fuera una alternativa natural». Stanley señala que, solo porque «a un niño le guste ponerse vestidos o porque a una niña le guste ponerse la ropa de su hermano», sus padres no deberían «llevarles por un camino alejado de la inocencia de lo que están haciendo».

- Publicidad -

Stanley opina que «muchos niños que no tienen una noción real de la sexualidad ni experiencias sexuales suficientes se pierden en el «juego» de usar pronombres y declarar qué género les identifica», y asegura que «muchos padres confunden enseñar a ser tolerantes con normalizar una situación que ha sido un calvario para aquellos a quienes ha afectado de verdad, y la están convirtiendo en una moda triste y peligrosa».

En su mensaje, Stanley cae en el típico discurso tránsfobo disfrazado de preocupación por el bienestar de la infancia. La realidad trans no es un «estilo de vida» ni tampoco una «moda». La expresión de género no es un «estilo de vida» ni tampoco una «moda». Los niños trans no concluyen que lo son persuadidos por sus padres. Los niños trans, y no sus padres, son conscientes del género que les identifica. Además, Stanley confunde conceptos de identidad de género (sentirse hombre, mujer o no binario) y expresión de género (usar vestidos, probar pronombres) e insinúa que solo las personas trans que han pasado por un «calvario» médico y social pueden saber que son personas trans.

- Publicidad -

En un momento en que estados como Tennessee están aprobando leyes que atentan contra los derechos de las personas trans, Stanley se suma a la lista de celebridades -la cual incluye a su compañero de banda, Gene Simmons- que han decidido usar su plataforma para atacar o esparcir desinformación sobre las personas trans. Como las palabras de J.K. Rowling, las de Stanley parecen preocupadas, cariñosas e inofensivas, pero son ignorantes y tránsfobas. Con suerte, Stanley no convertirá su cruzada contra las personas trans en el propósito de su vida.